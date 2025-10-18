Erzurum’da Feci Kaza: Hemşireden Hayat Kurtaran Müdahale
Erzurum’un Karayazı ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinden geçen okul hemşiresi ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Erzurum’un Karayazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Tali yoldan ana yola çıkan otomobil, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüye, olay yerinden geçen okul hemşiresi ilk müdahaleyi yaptı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kırgındere Mahallesi Dörtyol Kavşağı’nda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 25 FU 738 plakalı otomobiliyle tali yoldan çıkan Ali Yıldırım, seyir halindeki kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle aracında sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Kaza yerine ambulans çağrılırken, tesadüfen bölgeden geçen Karayazı Anadolu Lisesi okul hemşiresi Sevim Güzel, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak bilincini açık tutmayı başardı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA