Sobayı Yakmak İstedi, Evi Yaktı!

Kayseri'nin Talas ilçesinde sobayı yakmak isteyen bir kişi, yanlışlıkla evinde yangın çıkardı. Alevler kısa sürede büyüyerek 3 katlı binanın çatısına sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucunda kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1 Sokak’ta meydana gelen olayda, engelli olduğu öğrenilen kişi sobayı tutuşturmak isterken sıçrayan alevler nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi ve binanın çatısını sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, binayı tahliye ederken sokağı da trafiğe kapattı.

Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA