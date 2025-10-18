Sobayı Yakmak İstedi, Evi Yaktı!

Kayseri’de sobayı yakmak isteyen bir kişinin dikkatsizliği evi küle çevirdi. Alevler kısa sürede çatıya sıçradı, bina tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını yarım saatte söndürdü, olayda yaralanan olmadı.

Son Güncelleme:
Sobayı Yakmak İstedi, Evi Yaktı!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kayseri'nin Talas ilçesinde sobayı yakmak isteyen bir kişi, yanlışlıkla evinde yangın çıkardı. Alevler kısa sürede büyüyerek 3 katlı binanın çatısına sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucunda kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Gençlik 1 Sokak’ta meydana gelen olayda, engelli olduğu öğrenilen kişi sobayı tutuşturmak isterken sıçrayan alevler nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi ve binanın çatısını sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, binayı tahliye ederken sokağı da trafiğe kapattı.

Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu tamamen söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kayseri Soba
Son Güncelleme:
Bursa-İstanbul Otoyolunda Kaçak Göçmen Alarmı Bursa-İstanbul Otoyolunda Kaçak Göçmen Alarmı
Süper Lig’in Parlayan Yıldızıydı: Türk Oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na Davet Ettiler Türk Oyuncuyu Başka Milli Takıma Çağırdılar
Denizli’de İş Yeri Alev Alev Yandı! Ekipler Seferber Oldu Denizli’de İş Yeri Alev Alev Yandı! Ekipler Seferber Oldu
90’ların Star İsmiydi: Zaman Ona Da Acımamış! Bendeniz’in Son Hali Sevenlerini Kahretti 90’ların Starıydı! Son Hali Sevenlerini Kahretti
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi