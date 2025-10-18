Denizli’de İş Yeri Alev Alev Yandı! Ekipler Seferber Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınarak çevredeki binalara sıçraması önlendi.

CAN KAYBI YOK, MADDİ ZARAR BÜYÜK

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fabrikadaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Binada ciddi oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA