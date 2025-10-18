Denizli’de İş Yeri Alev Alev Yandı! Ekipler Seferber Oldu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede binayı sararken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde büyük hasar oluştu.

Son Güncelleme:
Denizli’de İş Yeri Alev Alev Yandı! Ekipler Seferber Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınarak çevredeki binalara sıçraması önlendi.

CAN KAYBI YOK, MADDİ ZARAR BÜYÜK

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, fabrikadaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Binada ciddi oranda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Amsterdam'da Kritik Açıklamalar: ‘İktidarı Eleştiren Kim Varsa Gözaltına Alınıyor’ ‘İktidarı Eleştiren Kim Varsa Gözaltına Alınıyor’
90’ların Star İsmiydi: Zaman Ona Da Acımamış! Bendeniz’in Son Hali Sevenlerini Kahretti 90’ların Starıydı! Son Hali Sevenlerini Kahretti
Karadeniz Derbisinde Fırtına Kopacak! Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı
Bursa-İstanbul Otoyolunda Kaçak Göçmen Alarmı Bursa-İstanbul Otoyolunda Kaçak Göçmen Alarmı
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi