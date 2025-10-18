Bursa-İstanbul Otoyolunda Kaçak Göçmen Alarmı

İzmir’den yasa dışı yollarla Bursa’ya düzensiz göçmen taşıyan bir kişi, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Araçta bulunan 2 göçmen İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.

Bursa-İstanbul otoyolunda güvenlik güçleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı. İzmir’den yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yapan yabancı uyruklu kişileri taşıdığı belirlenen bir otomobil, Bursa Batı gişelerinde durduruldu.

ARAÇTA 2 GÖÇMEN YAKALANDI

Araçta yapılan kontrolde sürücü dışında, kimliksiz ve zorunlu ikamet izni dışında bulunan iki yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Göçmenler, gerekli işlemlerin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

KİŞİ BAŞI 7 BİN TL’YE TAŞIMIŞ

Emniyet birimlerinin incelemelerinde, göçmenlerin kişi başı 7 bin TL karşılığında İzmir’den İstanbul’a gitmek üzere araç sürücüsüyle anlaştıkları ortaya çıktı. Sürücünün “organizatör” olduğu tespit edilirken, şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

