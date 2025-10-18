İzmir Konak'ta Cinayet: Eski Eşi Sokakta Bıçaklayarak Öldürdü, Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi 1262 Sokak’ta ayrıldığı Gülben Duru ile sokakta karşılaşan Asil Çamur, yanındaki bıçağı çekerek Duru’ya saldırdı. Saldırıda ağır yaralanan Duru, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık personeli, Duru’yu ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı. Ancak genç kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KATİL TUTUKLANDI

Cinayetin anı, yakındaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, hemen harekete geçerek şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan teknik ve saha incelemelerinde, Çamur’un bir metruk binada saklandığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla suç aleti bıçakla birlikte yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.

Polis sorgusunda, 2019 doğumlu tek çocuklarının velayeti ve bakım masrafları yüzünden eski eşiyle tartıştığını itiraf ettiği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından 17 Ekim Cuma günü adliyeye çıkarılan Asil Çamur, çıkarıldığı mahkemece “kasten adam öldürme” suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA