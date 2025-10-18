Emzikte Zehirli Tehlike! Ünlü Firmaların Ürünlerinde Tespit Edildi, Türkiye'de de Satılıyor

Dünyanın en önemli emzik üreticileri arasında yer alan firmaların ürettiği ürünlerde bebeklerin sağlığını tehlikeye düşürecek skandal maddeler tespit edildi. Firmalar açıklama yapmak için detaylı sıraya girdi.

Son Güncelleme:
Emzikte Zehirli Tehlike! Ünlü Firmaların Ürünlerinde Tespit Edildi, Türkiye'de de Satılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çek tüketici örgütü dTest tarafından gerçekleştirilen kapsamlı laboratuvar testleri, Türkiye pazarında da yaygın olarak satılan üç büyük markanın emziklerinde sağlığa zararlı Bisfenol A (BPA) kimyasalının bulunduğunu ortaya çıkardı. Tüketicilerin güvenerek satın aldığı Philips, Curaprox ve Sophie la Girafe markalı bazı ürünler, "BPA içermez" ve "doğal kauçuk" etiketlerine rağmen test sonuçlarıyla ebeveynleri hayal kırıklığına uğrattı.

Emzikte Zehirli Tehlike! Ünlü Firmaların Ürünlerinde Tespit Edildi, Türkiye'de de Satılıyor - Resim : 1
Bebeklerin sağlıkları hiçe sayıldı.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, Çekya, Slovenya ve Macaristan'daki mağazalardan rastgele seçilen 19 farklı emzik üzerinde yapılan testlerde, ürünler 37 derecelik yapay tükürük çözeltisinde 30 dakika bekletildi. Dikkat çeken sonuçlar ise şöyle:

Curaprox (İsviçre) - "Baby Grow with Love" modeli: Tam 19 mikrogram BPA tespit edildi. Bu miktar, Avrupa Birliği'nin belirlediği 10 mikrogramlık yasal sınırı neredeyse iki kat aşıyor.

Philips (Hollanda) - Avent Ultra Air modeli: 2 mikrogram BPA bulundu.

Sophie la Girafe (Fransa) - "Natural Rubber" emziği: 3 mikrogram BPA tespit edildi.

Çinli Foshan City Saidah firmasının Temu üzerinden sattığı bir üründe de BPA saptandı.

BPA maruziyetinin özellikle göğüs ve prostat kanseri, obezite, diyabet, kalp hastalığı, kısırlık ve çocuklarda davranış bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

MARKALAR AÇIKLAMA YAPMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Söz konusu test sonuçlarının ardından markalardan açıklamalar tek tek geldi.

Sonuçları "şaşırtıcı" bulduklarını ve kendi testlerinin de bulguları doğruladığını açıklayan Curaprox, BPA tespit edilen partileri piyasadan gönüllü olarak çektiğini ve müşterilere para iadesi yapacağını duyurdu

Sophie la Girafe’in açıklamasında ise artık emzik üretmedikleri kaydedilirken, ürünlerinin piyasaya sürülmeden önce test edildiğini ve BPA seviyesinin yasal sınırın altında olduğunu belirtti.

Philips ise bağımsız kuruluşlarla yeniden test yapacaklarını kaydetti.

Türkiye’de Havası En Kirli İller Belli Oldu! Bir Yılda 62 Bin Kişi Öldü! Soluduğumuz Hava Değil ZehirTürkiye’de Havası En Kirli İller Belli Oldu! Bir Yılda 62 Bin Kişi Öldü! Soluduğumuz Hava Değil ZehirYaşam
Her İki Üründen Biri Zehirli Çıktı! Pestisit Felaketi Zeka Geriliği ve Otizme Yol AçıyorHer İki Üründen Biri Zehirli Çıktı! Pestisit Felaketi Zeka Geriliği ve Otizme Yol AçıyorYaşam
Flört Aşamasında Bu Erkeklerden Uzak Durun! Uzmanlar 4 'Kırmızı Bayrak' Erkek Tipini Açıkladı! İlişkiyi Zehir EdiyorlarFlört Aşamasında Bu Erkeklerden Uzak Durun! Uzmanlar 4 'Kırmızı Bayrak' Erkek Tipini Açıkladı! İlişkiyi Zehir EdiyorlarYaşam

Kaynak: Nefes

Etiketler
Bebek Kanser
Son Güncelleme:
İki İlde Aynı Anda Alarm: 1,3 Ton Uyuşturucu Gümrük Kapısında Yakalandı! İki İlde Aynı Anda Alarm: 1,3 Ton Uyuşturucu Gümrük Kapısında Yakalandı!
Tır Traktöre Çarptı! 2 Yaralı, 2 Ton Yem Yola Saçıldı Tır Traktöre Çarptı! 2 Yaralı, 2 Ton Yem Yola Saçıldı
Kripto Paralarda Kan kaybı Sürüyor: Bitcoin Dibi Gördü, 1.2 Milyar Dolarlık Darbe Bitcoin Dibi Gördü, 1.2 Milyar Dolarlık Kayıp
Tır Kontrolden Çıktı, Yemler Yola Saçıldı Tır Kontrolden Çıktı, Yemler Yola Saçıldı
Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek Karar Verildi! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek
Bodrum'daki Otele Böyle Çöktüler: 25 Milyon Euro Verip 60 Milyon Euro İstediler... Bodrum'daki Otele Böyle Çöktüler
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu AKP'nin 'Özlem Çerçioğlu' Anketi Ortaya Çıktı: Güven Oranı Olay Oldu
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi