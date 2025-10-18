Emzikte Zehirli Tehlike! Ünlü Firmaların Ürünlerinde Tespit Edildi, Türkiye'de de Satılıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çek tüketici örgütü dTest tarafından gerçekleştirilen kapsamlı laboratuvar testleri, Türkiye pazarında da yaygın olarak satılan üç büyük markanın emziklerinde sağlığa zararlı Bisfenol A (BPA) kimyasalının bulunduğunu ortaya çıkardı. Tüketicilerin güvenerek satın aldığı Philips, Curaprox ve Sophie la Girafe markalı bazı ürünler, "BPA içermez" ve "doğal kauçuk" etiketlerine rağmen test sonuçlarıyla ebeveynleri hayal kırıklığına uğrattı.

Bebeklerin sağlıkları hiçe sayıldı.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre, Çekya, Slovenya ve Macaristan'daki mağazalardan rastgele seçilen 19 farklı emzik üzerinde yapılan testlerde, ürünler 37 derecelik yapay tükürük çözeltisinde 30 dakika bekletildi. Dikkat çeken sonuçlar ise şöyle:

Curaprox (İsviçre) - "Baby Grow with Love" modeli: Tam 19 mikrogram BPA tespit edildi. Bu miktar, Avrupa Birliği'nin belirlediği 10 mikrogramlık yasal sınırı neredeyse iki kat aşıyor.

Philips (Hollanda) - Avent Ultra Air modeli: 2 mikrogram BPA bulundu.

Sophie la Girafe (Fransa) - "Natural Rubber" emziği: 3 mikrogram BPA tespit edildi.

Çinli Foshan City Saidah firmasının Temu üzerinden sattığı bir üründe de BPA saptandı.

BPA maruziyetinin özellikle göğüs ve prostat kanseri, obezite, diyabet, kalp hastalığı, kısırlık ve çocuklarda davranış bozuklukları gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor.

MARKALAR AÇIKLAMA YAPMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Söz konusu test sonuçlarının ardından markalardan açıklamalar tek tek geldi.

Sonuçları "şaşırtıcı" bulduklarını ve kendi testlerinin de bulguları doğruladığını açıklayan Curaprox, BPA tespit edilen partileri piyasadan gönüllü olarak çektiğini ve müşterilere para iadesi yapacağını duyurdu

Sophie la Girafe’in açıklamasında ise artık emzik üretmedikleri kaydedilirken, ürünlerinin piyasaya sürülmeden önce test edildiğini ve BPA seviyesinin yasal sınırın altında olduğunu belirtti.

Philips ise bağımsız kuruluşlarla yeniden test yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: Nefes