Flört Aşamasında Bu Erkeklerden Uzak Durun! Uzmanlar 4 'Kırmızı Bayrak' Erkek Tipini Açıkladı! İlişkiyi Zehir Ediyorlar

Yeni bir ilişkiye başlarken yaşanan heyecan, bazen en büyük uyarı işaretlerini gizleyebilir. İlişki uzmanları, flört döneminde birçok kadının “romantik” sanıp göz ardı ettiği ama aslında manipülasyonun habercisi olan 4 önemli ‘kırmızı bayrağa’ dikkat çekti.

"ÇOK İYİ" GİDİYORSA ŞÜPHELENİN

İlişki uzmanları, flört döneminde masum gibi görünen ama aslında manipülasyonun habercisi olan davranışlara karşı uyardı.

Henüz sizi yeni tanımasına rağmen sürekli övgüler yağdıran, pahalı hediyeler alan, “hayatımın aşkısın” gibi büyük cümleler kuran biriyle karşılaştıysanız, bu ilgi sizi etkilemiş olabilir. Ancak uzmanlara göre bu tür “aşk bombardımanı” (love bombing) davranışları romantizm değil, manipülasyonun ilk adımı.

Amaç, duygusal bağı hızla kurmak ve kontrolü ele almak. Bu tür ilişkilerde ilgi genellikle aniden biter ve geriye derin bir boşluk kalır.

DUYGUSAL BELİRSİZLİK TUZAĞI

Bazı kişiler bir gün saatlerce ilgi gösterip, ertesi gün tamamen soğuk davranabilir. Bu tutarsızlık sizi “Nerede hata yaptım?” düşüncesine sürükler. Uzmanlara göre bu, duygusal manipülasyonun klasik yöntemi olan “aralıklı pekiştirme”dir.

Sürekli bir belirsizlik yaratarak sizi ilgisini kazanmak için çaba harcamaya yönlendirir. Sağlıklı bir ilişki güven üzerine kurulur; bu tür iniş çıkışlar ise toksik bağların habercisidir.

ŞAKA GÖRÜNÜMLÜ AŞAĞILAMA

Bu belirtiler toksik bir ilişkinin ilk sinyali olabilir.

İltifat gibi görünen ama aslında küçümseyici yorumlar yapan biriyle karşılaşıyorsanız, dikkat! “O elbise seni olduğundan biraz daha kilolu göstermemiş”, “Sen bu konuda şaşırttın beni, beklemiyordum” gibi sözler ‘negging’ olarak bilinen psikolojik bir manipülasyon biçimi. Bu davranışın amacı özgüveni zayıflatmak, partneri daha kolay yönlendirilebilir hale getirmektir. Gerçek sevgi, aşağılamayı değil, destek ve saygıyı içerir.

GARSONA DAVRANIŞTAN KARAKTER TESTİ

Uzmanlara göre bir insanın karakteri, kendisine faydası olmayan kişilere nasıl davrandığıyla ölçülür. Sevgiliniz sizinle nazik ama garsona, vale görevliye ya da müşteri temsilcisine kaba davranıyorsa, bu bir “ön izleme”dir.

UZMANLARDAN NET UYARI

Bir davranış sizi sürekli tedirgin, değersiz veya yetersiz hissettiriyorsa, o hissi bastırmayın. İlişki uzmanları, “Kırmızı bayraklar birini hemen yargılamak için değil, kendinizi korumanız için vardır” diyor. Flört döneminde bu işaretleri fark etmek, gelecekte yaşanabilecek duygusal yıkımların önüne geçmenin en güçlü adımı olabilir.

