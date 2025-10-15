Avrupa’da Türkçe İsim Modası! Fransızlar Bebeklerine Bu İsmi Vermeye Başladı

Fransa’da Türk isimlerine ilgi her geçen yıl artıyor. 2025 itibarıyla yaklaşık 1.300 Fransız ailenin bebeklerine "Dilara" adını verdiği açıklandı. "Kalpleri fetheden" anlamına gelen bu isim, ülkenin en popüler isimleri arasına girmeyi başardı.

Son Güncelleme:
Avrupa’da Türkçe İsim Modası! Fransızlar Bebeklerine Bu İsmi Vermeye Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa’da son yıllarda Türk kökenli isimlere olan ilgi hızla artıyor. Ülkenin resmi doğum kayıtlarına göre, yalnızca Türk kökenli aileler değil, Fransız ve farklı etnik geçmişe sahip ebeveynler de çocuklarına Türkçe isimler vermeye başladı.

“DİLARA” FRANSA’NIN EN POPÜLER TÜRK İSMİ OLDU

Fransız aileler arasında en çok tercih edilen Türkçe isimlerden biri “Dilara” oldu. “Kalpleri fetheden” anlamına gelen bu isim, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 1.300 bebek tarafından taşınıyor. Bu rakam, Dilara’yı Fransa’da en çok kullanılan ilk 2.000 isim arasına soktu.

Uzmanlara göre bu ilginin artmasında hem ismin anlamının hem de kulağa hoş gelen melodik yapısının büyük etkisi bulunuyor.

Avrupa’da Türkçe İsim Modası! Fransızlar Bebeklerine Bu İsmi Vermeye Başladı - Resim : 1
Fransız aileler arasında en çok tercih edilen Türkçe isimlerden biri “Dilara” oldu.

ELİF, ZEYNEP, LEYLA VE AYLİN DE LİSTEDE

Fransa’daki popüler Türk isimleri yalnızca Dilara ile sınırlı değil. Son dönemde Elif, Zeynep, Leyla ve Aylin gibi isimlerin de doğum istatistiklerinde yükselişe geçtiği görülüyor.
Bu isimlerin sade telaffuzları ve anlamlı kökenleri, Fransız ebeveynlerin tercih sebebi haline geliyor.

SADECE TÜRKLER DEĞİL, FRANSIZLAR DA TERCİH EDİYOR

Sosyologlara göre Türkçe isimlere olan bu yönelim yalnızca göçmen topluluklarla sınırlı değil. Artık Fransız aileler de bu isimleri benimsemeye başladı. Bu tercihin arkasında, Türkçe isimlerin duygusal anlamları, kültürel derinlikleri ve fonetik uyumları yatıyor. Uzmanlar, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda Avrupa genelinde daha da yaygınlaşacağını öngörüyor.

En Tehlikeli Ekmek Türleri Belli Oldu! Kan Şekerini Zıplatıyor, Vücutta İltihaplanmayı TetikliyorEn Tehlikeli Ekmek Türleri Belli Oldu! Kan Şekerini Zıplatıyor, Vücutta İltihaplanmayı TetikliyorYaşam

Sabah mı, Akşam mı Duş Alıyorsunuz? Uzmanlar Açıkladı! Bu Saatte Duş Alanlar Daha Başarılı OluyorSabah mı, Akşam mı Duş Alıyorsunuz? Uzmanlar Açıkladı! Bu Saatte Duş Alanlar Daha Başarılı OluyorYaşam

Herkesin Hayran Kaldığı 3 Burç Açıklandı! Girdikleri Her Ortamda ParlıyorlarHerkesin Hayran Kaldığı 3 Burç Açıklandı! Girdikleri Her Ortamda ParlıyorlarYaşam

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
İnebolu'da Ayı Paniği! Göz Göze Geldi, Canını Zor Kurtardı! 'Beni Yakalasa Kesin Öldürürdü'
Hemen E-Devlet’inizi Kontrol Edin! 1 Ocak 2026 Tarihine Kadar Süreniz Var: Ödemeyenler Hizmetlerden Yararlanamayacak 10 Milyon Kişiye Devlet Hastanelerinin Kapısı Kapanacak
En Tehlikeli Ekmek Türleri Belli Oldu! Kan Şekerini Zıplatıyor, Vücutta İltihaplanmayı Tetikliyor En Tehlikeli Ekmekler Belli Oldu! Her Dilimi Zehir
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
Netanyahu Yine Tehdit Etti: 'Hamas Bunu Kabul Etmezse Kıyamet Kopacak' Netanyahu Yine Tehdit Etti
Otobüslerde Yeni Dönem: Şehirlerarası Seferlerde Büyük Değişiklik Başlıyor! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak Şehirlerarası Otobüs Yolculuklarında Büyük Değişiklik! Bilet Alırken Artık 2 Seçenek Olacak