Avrupa’da Türkçe İsim Modası! Fransızlar Bebeklerine Bu İsmi Vermeye Başladı

Fransa’da son yıllarda Türk kökenli isimlere olan ilgi hızla artıyor. Ülkenin resmi doğum kayıtlarına göre, yalnızca Türk kökenli aileler değil, Fransız ve farklı etnik geçmişe sahip ebeveynler de çocuklarına Türkçe isimler vermeye başladı.

“DİLARA” FRANSA’NIN EN POPÜLER TÜRK İSMİ OLDU

Fransız aileler arasında en çok tercih edilen Türkçe isimlerden biri “Dilara” oldu. “Kalpleri fetheden” anlamına gelen bu isim, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 1.300 bebek tarafından taşınıyor. Bu rakam, Dilara’yı Fransa’da en çok kullanılan ilk 2.000 isim arasına soktu.

Uzmanlara göre bu ilginin artmasında hem ismin anlamının hem de kulağa hoş gelen melodik yapısının büyük etkisi bulunuyor.

ELİF, ZEYNEP, LEYLA VE AYLİN DE LİSTEDE

Fransa’daki popüler Türk isimleri yalnızca Dilara ile sınırlı değil. Son dönemde Elif, Zeynep, Leyla ve Aylin gibi isimlerin de doğum istatistiklerinde yükselişe geçtiği görülüyor.

Bu isimlerin sade telaffuzları ve anlamlı kökenleri, Fransız ebeveynlerin tercih sebebi haline geliyor.

SADECE TÜRKLER DEĞİL, FRANSIZLAR DA TERCİH EDİYOR

Sosyologlara göre Türkçe isimlere olan bu yönelim yalnızca göçmen topluluklarla sınırlı değil. Artık Fransız aileler de bu isimleri benimsemeye başladı. Bu tercihin arkasında, Türkçe isimlerin duygusal anlamları, kültürel derinlikleri ve fonetik uyumları yatıyor. Uzmanlar, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda Avrupa genelinde daha da yaygınlaşacağını öngörüyor.

