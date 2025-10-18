Tır Traktöre Çarptı! 2 Yaralı, 2 Ton Yem Yola Saçıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, ilçenin giriş noktasında sabah saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, B.Ç. yönetimindeki 42 GT 097 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen B.Ö.’nün kullandığı 03 AIA 836 plakalı traktöre çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle traktörün römorku devrilirken, taşıdığı yemler çevreye yayıldı. Kazada her iki sürücü de çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlatırken, yola saçılan yemler nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA