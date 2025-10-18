İki İlde Aynı Anda Alarm: 1,3 Ton Uyuşturucu Gümrük Kapısında Yakalandı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son dönemde ülkedeki uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber buna karşı mücadele de devam ederken, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Tekirdağ ve Edirne illerinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonda toplam 809 milyon lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Konuya ilişin bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Tekirdağ ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında yurda giriş yapmak üzere gümrük sahalarına gelen şüpheli araçlar üzerinde gerçekleştirilen detaylı aramalar neticesinde; Tekirdağ Gümrük Sahasında 1 ton 153 kilo, İpsala Gümrük Kapısında 173 kilo, olmak üzere toplam 1 ton 326 kilo esrar ele geçirildi" ifadeleri kullanıldı.

'UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINA KARŞI MÜCADELE DEVAM'

Ayrıca bakanlık açıklamasında uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelenin sürdüğü vurgulanarak "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimleri, ülke genelinde yürüttükleri denetim, takip, kontrol ve operasyon faaliyetleriyle sadece milli ekonomimizi korumakla kalmayıp, aynı zamanda toplum sağlığını, gençlerimizin geleceğini ve kamu güvenliğini tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığına karşı da kararlılıkla mücadele etmektedir. Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımızı, gençlerimizi ve geleceğimizi koruma hedefiyle yürütülen bu mücadele, sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız devam etmektedir. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, Tekirdağ ve İpsala Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: İHA