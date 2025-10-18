Milyonlarca Ehliyet Sahibine Son Çağrı! Bu İşlemi Yapmayan Yandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren eski tip ehliyetleri yeni nesil sürücü belgeleriyle değiştirme sürecinde geri sayım başladı. Hükûmetin belirlediği son tarih olan 31 Ekim 2025 hızla yaklaşırken, sürücülerin cüzi bir miktar olan sadece 15 TL karşılığında yenileme işlemini tamamlama şansı bulunuyor.

31 EKİM'DEN SONRA FİYATLAR ARTACAK

Belirtilen bu son tarihten sonra ehliyetini yenilemeyen sürücüleri oldukça ağır bir maliyet bekliyor. Uygulanacak yüksek ücretler, mevcut 15 TL'lik avantajlı tarifeyle kıyaslandığında devasa bir fark yaratacak:

B sınıfı ehliyet yenileme ücreti: 31 Ekim 2025'ten sonra 7.438 TL'ye yükselecek.

Diğer sınıflar: Sürücüler, yenileme için 3.600 TL ila 11.200 TL arasında değişen cezai ücretler ödemek zorunda kalacak.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların yenileme işlemlerini son günlere bırakmamaları konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Özellikle son haftalarda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlükleri'nde yaşanması muhtemel yoğunluk ve yığılmaların önüne geçmek amacıyla, tüm ehliyet sahiplerine randevularını önceden alarak başvuru işlemlerini bir an önce tamamlamaları tavsiye ediliyor.

