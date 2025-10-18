Adana’da Ofis, Ev ve Muhtarlık Kurşunlandı! 6 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, meyve ve sebze ihracatı yapan 36 yaşındaki firma sahibi T.A., iki kişi tarafından telefonla arandı ve kendisinden 50 milyon lira haraç talep edildi. T.A. bu isteği reddedince, 7 Ekim’de ofisine motosikletle gelen iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Bu olaydan üç gün sonra, aynı firmada çalışan 28 yaşındaki M.Ü.’nün Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki evine de ateş açıldı. Her iki saldırıda da yaralanan olmazken, çok sayıda mermi ofis ve eve isabet etti.

Yaşanan saldırıların ardından T.A., şüphelilerle görüşmek amacıyla muhtarlık binasına gitti. Ancak burada da olaylar devam etti. İki kişi, muhtarlık binasının önünde havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, muhtarlık çevresinde inceleme başlattı. Polislerin gelişini fark eden iki şüpheli, bu kez doğrudan muhtarlık binasına ateş açıp ara sokaklara kaçtı. Yaşanan kovalamacada 18 yaşındaki M.Y. ile 21 yaşındaki kuzeni A.Y. yakalandı. Üzerlerinde ruhsatsız iki tabanca bulundu.

Muhtarlık binasında yapılan aramalarda da iki ruhsatsız silah daha ele geçirilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturmada muhtar İ.K., T.A. ve saldırıları azmettirdiği ileri sürülen M.O. (27) ile F.Y. (26) dahil toplam 9 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, M.O., F.Y., M.Y. ve A.Y.’nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Muhtar İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA