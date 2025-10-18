Adana’da Ofis, Ev ve Muhtarlık Kurşunlandı! 6 Kişi Tutuklandı

Adana’da bir şirketin ofisi, bir çalışanın evi ve bir muhtarlık binasının kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli tutuklandı. Zanlıların ayrıca ruhsatsız silah bulundurdukları iddia ediliyor.

Son Güncelleme:
Adana’da Ofis, Ev ve Muhtarlık Kurşunlandı! 6 Kişi Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, meyve ve sebze ihracatı yapan 36 yaşındaki firma sahibi T.A., iki kişi tarafından telefonla arandı ve kendisinden 50 milyon lira haraç talep edildi. T.A. bu isteği reddedince, 7 Ekim’de ofisine motosikletle gelen iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Bu olaydan üç gün sonra, aynı firmada çalışan 28 yaşındaki M.Ü.’nün Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki evine de ateş açıldı. Her iki saldırıda da yaralanan olmazken, çok sayıda mermi ofis ve eve isabet etti.

Yaşanan saldırıların ardından T.A., şüphelilerle görüşmek amacıyla muhtarlık binasına gitti. Ancak burada da olaylar devam etti. İki kişi, muhtarlık binasının önünde havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, muhtarlık çevresinde inceleme başlattı. Polislerin gelişini fark eden iki şüpheli, bu kez doğrudan muhtarlık binasına ateş açıp ara sokaklara kaçtı. Yaşanan kovalamacada 18 yaşındaki M.Y. ile 21 yaşındaki kuzeni A.Y. yakalandı. Üzerlerinde ruhsatsız iki tabanca bulundu.

Muhtarlık binasında yapılan aramalarda da iki ruhsatsız silah daha ele geçirilirken, olaya ilişkin yürütülen soruşturmada muhtar İ.K., T.A. ve saldırıları azmettirdiği ileri sürülen M.O. (27) ile F.Y. (26) dahil toplam 9 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken, M.O., F.Y., M.Y. ve A.Y.’nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Muhtar İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Adana
Son Güncelleme:
Kafası Sandalyeye Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı Kafası Sandalyeye Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı
90’ların Star İsmiydi: Zaman Ona Da Acımamış! Bendeniz’in Son Hali Sevenlerini Kahretti 90’ların Starıydı! Son Hali Sevenlerini Kahretti
Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin Kritik Eşik Aşıldı! Altında 'Bomba' Tahmin
Depremzedeler İçin Borçlandırma İşlemleri Başlıyor: Senede İmza Atmayana Konut Verilmeyecek Depremzedeler İçin Borçlandırma İşlemleri Başlıyor: Senede İmza Atmayana Konut Verilmeyecek
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi