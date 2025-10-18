Kafası Sandalyeye Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Batman’da evinde oyun oynayan küçük çocuğun kafası plastik sandalyeye sıkıştı. Ailesi kendi çabasıyla kurtaramayınca itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin dikkatli müdahalesiyle çocuk zarar görmeden kurtarıldı.

Batman’da Çamlıtepe Mahallesi’nde evinde oyun oynayan küçük çocuğun kafası, plastik sandalyenin oturma kısmına sıkıştı. Ailesi kendi imkanlarıyla çocuğu kurtaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, sandalyeyi dikkatli bir şekilde keserek çocuğa zarar vermeden başını sıkıştığı yerden kurtardı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

