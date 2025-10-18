Depremzedeler İçin Borçlandırma İşlemleri Başlıyor: Senede İmza Atmayana Konut Verilmeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların borçlandırma işlemleri 21 Ekim 2025 tarihinde başlıyor. Süreç, 19 Aralık 2025 tarihine kadar 81 ildeki Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde yürütülecek.

MALATYA VALİLİĞİ VE AFAD DUYURDU

Malatya Valiliği ile AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan ortak açıklamada, 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında hak sahibi kabul edilen ve noter kurasıyla konut almaya hak kazanan vatandaşların borçlandırma işlemleriyle ilgili ayrıntılar paylaşıldı.

Açıklamada, 19 Haziran, 15 Ağustos, 21 Ağustos, 6 Eylül ve 26 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan kura çekimleriyle ev sahibi olmaya hak kazananların, borçlandırma senedini imzalamaları gerektiği belirtildi.

Depremzede vatandaşların borçlandırma işlemleri 21 Ekim'de başlayacak

SENEDE İMZA ATMAYANLAR KONUT HAKKINI KAYBEDECEK

Resmî açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Borçlandırma senedine imza atmayan hak sahibine konut teslim edilmeyecek, 7269 sayılı Kanun’un 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesi gereğince 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemini yapmayanların hak sahiplikleri iptal edilecektir”

Bu maddeye göre, borçlandırma işlemini belirtilen süre içinde yapmayanlar, ev hakkını kaybedecek.

BORÇLANDIRMA MODELİNE TEPKİLER GELMİŞTİ

Söz konusu uygulamanın borçlandırma esasına dayalı olması, muhalefet cephesinden eleştiri almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, uygulamanın Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Ancak, Anayasa Mahkemesi yapılan başvuruyu reddetti. AYM kararında, borçlandırma sisteminin Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmedilerek uygulamanın devamına karar verildi.

Kaynak: ANKA