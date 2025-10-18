'Bu Kadarına da Pes' Dedirten Uygulama! Adisyonu Gören Şoke Oluyor

Kadıköy’de bir meyhane zincirinin şubesinde yemek yiyen müşterinin hesabına telefon şarjı için 45 TL eklenince şok yaşandı. Adisyon, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Son Güncelleme:
'Bu Kadarına da Pes' Dedirten Uygulama! Adisyonu Gören Şoke Oluyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

faaliyet gösteren bir Ankaralı meyhane şubesinde yaşanan olay, dikkatleri üzerine çekti. Pelin Akın Özalp’in yönetim kurulu başkanı olduğu bir sitede açılan meyhane, telefon şarjı için ücret uygulamasıyla gündeme geldi. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, köşesinde bir arkadaşının geçen ay yaşadığı deneyimi aktardı.

45 TL'LİK ŞARJ ÜCRETİ

Yaklaşık 10 bin liralık hesabı ödeyen arkadaş, adisyonu incelerken 45 liralık “şarj ücreti” kalemini fark etti. Telefonunu şarj ettiği için bu ücreti ödemek zorunda kalan müşteri, olayı Cankurt’a anlatarak tepkisini dile getirdi. Cankurt, köşesinde bu ilginç uygulamayı paylaşarak, “Yaklaşık 10 bin lira hesap ödeyen arkadaşımın adisyonda 45 liralık ‘şarj ücreti’ gördüğünü” belirtti.

'Bu Kadarına da Pes' Dedirten Uygulama! Adisyonu Gören Şoke Oluyor - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Restorandan henüz bir açıklama gelmezken, uygulama sosyal medyada tartışma yarattı. Vatandaşlar, benzer ücretlendirmelerin diğer mekanlarda da olup olmadığını merak ederken, tüketici hakları konusunda uyarılar yapıldı.

Kaynak: Sabah

Etiketler
Restoran
Son Güncelleme:
Altında Kritik Eşik Aşıldı! Gram Altında Rekor Sonrası ‘Bomba’ Tahmin Kritik Eşik Aşıldı! Altında 'Bomba' Tahmin
Okulda Skandal Uygulama! Yemekhaneden Yemeyen Öğrenciler Sokakta Yemek Yiyor Okulda Skandal Uygulama! Yemekhaneden Yemeyen Öğrenciler Sokakta Yemek Yiyor
Meclis Koridorları Onun Kalabını Konuşuyor: Tamer Karadağlı'nın Yeni Vukuatları Ortaya Çıktı Tamer Karadağlı'nın Yeni Vukuatları Ortaya Çıktı
Süper Lig’in Parlayan Yıldızıydı: Türk Oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na Davet Ettiler Türk Oyuncuyu Başka Milli Takıma Çağırdılar
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi
Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi