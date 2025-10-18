Meclis Koridorları Onun Kalabını Konuşuyor: Tamer Karadağlı'nın Yeni Vukuatları Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın, kendisine yöneltilen eleştirilere atıfta bulunarak dile getirdiği "Bana 'ak teneke' diyorlar" serzenişi, Meclis kulislerinde mizah konusu olmaya devam ederken, Karadağlı'nın makamındaki iddialı tavırları ve yönetim anlayışına dair yeni anekdotlar ortaya çıktı.

Tamer Karadağlı göreve gelmesinin ardından sanatçı ve akademisyenlere kıyım uyguladı.

'BÜYÜK PATRON BENİM'

Nefes'in kulislerden sızan bilgilerden aktardığına göre, Karadağlı Genel Müdürlük koltuğuna oturduktan sonra bir süre, özel misafirlerini makam odasında alışılmışın dışında bir mizansenle karşıladı. İddialara göre Karadağlı, ziyaretçilerini ayaklarını masanın üzerine koyarak ve İngilizce olarak "I’m the big boss" (Büyük patron benim) diyerek selamladı.

EN BEĞENDİĞİ OYUNCU: TAMER KARADAĞLI

Karadağlı'ya ilişkin dikkat çekici detaylardan biri ise Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocukları kabulü sırasında yaşandı. Ziyaretçi çocuklardan birinin, "en beğendiği oyuncuyu" sorması üzerine Karadağlı'nın cevabı, yine iddialı ve kendinden emin oldu: "Tamer Karadağlı."

'İÇ İŞLERİ DEVRETTİ' İDDİASI

Devlet Tiyatroları'ndaki yönetim mekanizmasıyla ilgili de önemli bir kulis bilgisi gündemde. Karadağlı'nın, göreve geldikten sonra yaptığı ileri sürülen "Ben dış işlerinden, Sükun Işıtan (Genel Müdür Yardımcısı) iç işlerinden sorumlu" şeklindeki açıklama, fiili durumun da özeti olarak değerlendiriliyor.

Kulislerde, Genel Müdür Tamer Karadağlı'nın yetkilerini ve Genel Müdürlüğü fiilen Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan'a devrettiği yönünde güçlü iddialar dolaşıyor. Bu durum, DT'deki yönetim yapısına ilişkin soru işaretleri yarattı.

