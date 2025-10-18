Meclis Koridorları Onun Kalabını Konuşuyor: Tamer Karadağlı'nın Yeni Vukuatları Ortaya Çıktı

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın yeni vukuatları ortaya çıktı. Karadağlı'nın kendisini ziyaret edenlere, 'büyük patron'un kendisinin olduğunu söylediği belirtilirken, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan gelen çocuklara, en sevdiği oyuncunun kim olduğuna yönelik soruya verdiği yanıt da olay oldu.

Meclis Koridorları Onun Kalabını Konuşuyor: Tamer Karadağlı'nın Yeni Vukuatları Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın, kendisine yöneltilen eleştirilere atıfta bulunarak dile getirdiği "Bana 'ak teneke' diyorlar" serzenişi, Meclis kulislerinde mizah konusu olmaya devam ederken, Karadağlı'nın makamındaki iddialı tavırları ve yönetim anlayışına dair yeni anekdotlar ortaya çıktı.

Meclis Koridorları Onun Kalabını Konuşuyor: Tamer Karadağlı'nın Yeni Vukuatları Ortaya Çıktı - Resim : 1
Tamer Karadağlı göreve gelmesinin ardından sanatçı ve akademisyenlere kıyım uyguladı.

'BÜYÜK PATRON BENİM'

Nefes'in kulislerden sızan bilgilerden aktardığına göre, Karadağlı Genel Müdürlük koltuğuna oturduktan sonra bir süre, özel misafirlerini makam odasında alışılmışın dışında bir mizansenle karşıladı. İddialara göre Karadağlı, ziyaretçilerini ayaklarını masanın üzerine koyarak ve İngilizce olarak "I’m the big boss" (Büyük patron benim) diyerek selamladı.

EN BEĞENDİĞİ OYUNCU: TAMER KARADAĞLI

Karadağlı'ya ilişkin dikkat çekici detaylardan biri ise Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan çocukları kabulü sırasında yaşandı. Ziyaretçi çocuklardan birinin, "en beğendiği oyuncuyu" sorması üzerine Karadağlı'nın cevabı, yine iddialı ve kendinden emin oldu: "Tamer Karadağlı."

'İÇ İŞLERİ DEVRETTİ' İDDİASI

Devlet Tiyatroları'ndaki yönetim mekanizmasıyla ilgili de önemli bir kulis bilgisi gündemde. Karadağlı'nın, göreve geldikten sonra yaptığı ileri sürülen "Ben dış işlerinden, Sükun Işıtan (Genel Müdür Yardımcısı) iç işlerinden sorumlu" şeklindeki açıklama, fiili durumun da özeti olarak değerlendiriliyor.

Kulislerde, Genel Müdür Tamer Karadağlı'nın yetkilerini ve Genel Müdürlüğü fiilen Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan'a devrettiği yönünde güçlü iddialar dolaşıyor. Bu durum, DT'deki yönetim yapısına ilişkin soru işaretleri yarattı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Meclis
Tedesco’dan Karagümrük Maçı Öncesi Sürpriz Karar: Yıldız İsim Forma Giyemeyecek Karar Verildi! Yıldız İsim Forma Giyemeyecek
Meclis’te ‘Beyaz Don’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı Meclis’te ‘Beyaz Don’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı
90’ların Star İsmiydi: Zaman Ona Da Acımamış! Bendeniz’in Son Hali Sevenlerini Kahretti 90’ların Starıydı! Son Hali Sevenlerini Kahretti
Okulda Skandal Uygulama! Yemekhaneden Yemeyen Öğrenciler Sokakta Yemek Yiyor Okulda Skandal Uygulama! Yemekhaneden Yemeyen Öğrenciler Sokakta Yemek Yiyor
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi
Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi