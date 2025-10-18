Meclis’te ‘Beyaz Don’ Krizi: Polislere Dikkat Çeken ‘İç Çamaşırı’ Uyarısı

TBMM’nin yeni yasama yılı açılışında Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu sırasında görevli bir polisin pantolonu söküldü. Canlı yayında ekrana yansıyan talihsiz kaza sonrası, polislere törenlerde üniforma rengine uygun iç çamaşırı giymeleri konusunda uyarı yapıldığı ortaya çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim’de yeni yasama yılına resmi bir törenle başladı. Açılış programı her yıl olduğu gibi Anıtkabir’deki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş öncülük ettiği törende, beklenmedik bir olay yaşandı.

ÜNİFORMALI POLİSİN PANTOLONU SÖKÜLDÜ

Çelenk sunumu sırasında görevli bir polis memuru, çelengi anıta bırakmak üzere eğildiği sırada pantolonunun arka kısmı yırtıldı. Talihsiz kaza, törenin bazı televizyon kanallarında canlı yayınlanması nedeniyle kısa sürede sosyal medyada da dolaşıma girdi.

POLİS TEŞKİLATINA UYARI

Nefes'in haberine göre, kazanın ardından, tören kıtasında görevli polis memurlarına yönelik ilginç bir uyarı yapıldığı ortaya çıktı. İddiaya göre, törenlerde benzer durumların yaşanmaması için, polislerin üniformalarının rengine uygun iç çamaşırı giymeleri istendi.

Kaynak: Nefes

TBMM Numan Kurtulmuş
