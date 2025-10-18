Bakırköy’de Çevik Kuvvet Servis Otobüsü Üst Geçide Çarptı

Bakırköy’de çevik kuvvet polislerini taşıyan servis otobüsü, yağışlı havanın etkisiyle üst geçidin ayağına çarptı. Araçta sıkışan polis memuru, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, çevik kuvvet polislerini taşıyan bir servis otobüsü kaza yaptı. Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Caddesi’nde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, otobüsün sürücüsü olan polis memuru, yağışlı hava nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otobüs sürücüsü araç içinde sıkıştı.

Bakırköy’de Çevik Kuvvet Servis Otobüsü Üst Geçide Çarptı - Resim : 1

POLİS MEMURU SIKIŞTI

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda sıkışan polis memurunu kurtarmayı başardı. Yaralı polis, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bakırköy’de Çevik Kuvvet Servis Otobüsü Üst Geçide Çarptı - Resim : 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Servis otobüsünün olay yerinden kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Bakırköy kaza Trafik kazası Polis
