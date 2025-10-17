Isparta'da Feci Kaza! 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Isparta’nın Karaağaç Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Batuhan Uysal hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde 105. Cadde ile 1839. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.E. yönetimindeki 32 ACL 705 plakalı otomobil ile Batuhan Uysal idaresindeki 32 AFH 544 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Batuhan Uysal ile motosiklette yolcu olarak bulunan İ.K. yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Batuhan Uysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Motosiklette yolcu olarak bulunan İ.K.’nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Isparta Trafik kazası
