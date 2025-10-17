Konya’da Feci Kaza! Çarpışan Otomobillerden Biri Durağa Daldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, akşam saatlerinde Antalya Caddesi Öğretmenevi Kavşağı yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Z.H. idaresindeki 42 AFP 795 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.Ç. yönetimindeki 42 H 0616 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kaza sırasında durakta otobüs bekleyen E.K. isimli genç, çarpmanın etkisiyle yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.K., ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

