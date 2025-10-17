Kars’ta Polis Denetimleri Sıklaştı! Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kars’ta güvenlik güçleri kent genelinde asayiş uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Eylül-15 Ekim 2025 tarihleri arasındaki çalışmalarında çeşitli suçlara karışan kişilere yönelik önemli sonuçlar elde edildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör ve 21 fişek, ayrıca 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 2 şarjör ile 1 bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Asayiş ekipleri, fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçlarından 2 kişiye adli işlem yaptı. Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan 1 kişiye adli işlem, kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye ise toplam 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA