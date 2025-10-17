Kars’ta Polis Denetimleri Sıklaştı! Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Kars’ta polis ekipleri, kent genelinde asayiş uygulamalarını sıklaştırdı. Son bir ayda yapılan denetimlerde ruhsatsız silahlar, mühimmat ve bıçaklar ele geçirildi. Kumar ve fuhuş operasyonlarında ise birçok kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

Kars’ta güvenlik güçleri kent genelinde asayiş uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 15 Eylül-15 Ekim 2025 tarihleri arasındaki çalışmalarında çeşitli suçlara karışan kişilere yönelik önemli sonuçlar elde edildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 2 şarjör ve 21 fişek, ayrıca 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 2 şarjör ile 1 bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Asayiş ekipleri, fuhuşa teşvik, zorlama ve aracılık etme suçlarından 2 kişiye adli işlem yaptı. Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçundan 1 kişiye adli işlem, kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye ise toplam 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

