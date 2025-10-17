Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı! Olay Gecesi Kullandığı İddia Edilmişti

Ünlü sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümü sonrasında, olay gecesi kızının uyuşturucu kullandığı iddialarına ilişkin sır perdesi aralandı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem’in madde testinin negatif çıktığı, adli sicil kaydının da olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı! Olay Gecesi Kullandığı İddia Edilmişti
‘Arabeskin Kraliçesi’ ünlü sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp “kati” raporunda ölüm sebebi yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama açıklanmıştı.

Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı! Olay Gecesi Kullandığı İddia Edilmişti - Resim : 1
Güllü'nün Yalova'da düştüğü evin penceresi

UYUŞTURUCU KULLANDI MI?

Güllü’nün düştüğü gece evde olan kızı Tuğyan Ülkem’in olay gecesi uyuşturucu kullandığı ve sabıka kaydının bulunduğu iddia edilmişti. Ülkem’in adli sicil kaydı ve uyuşturucu testi sonuçları ortaya çıktı.

Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı! Olay Gecesi Kullandığı İddia Edilmişti - Resim : 2
Güllü'nün düştüğü gece kızı Tuğyan Ülkem ile son anları

TEST SONUCU NEGATİF

Kanal D'de ekrana gelen Neler Oluyor Hayatta programında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem’in test sonucunun negatif olduğu açıklandı. Öte yandan sabıkası olduğu iddia edilen Tuğyan Ülkem’in adli sicil kaydının da olmadığı belirtildi.

Güllü’nün Kızının Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı! Olay Gecesi Kullandığı İddia Edilmişti - Resim : 3
Canlı yayında açıkladılar

FERDİ AYDIN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annelerinin ölümüne ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atan, patronu olarak tanınan Ferdi Aydın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Tuğberk Yağız Gülter, Aydın hakkında suç duyurusunda bulunduklarını sosyal medyada yaptığı paylaşımı ile duyurdu.

NELER OLMUŞTU?

Yalova’daki evinin altıncı katındaki camından düşerek hayatını kaybettiği açıklanan ünlü sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.

Güllü’nün ölümü sonrasında biri tarafından itildiği iddiası sosyal medyada gündem olmuştu Ünlü sanatçının ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

KAYGAN ZEMİN DETAYI

Soruşturmada, sanatçının evinde yapılan olay yeri incelemelerinde de parke zeminin kaygan olduğu da belirtilmişti.

3.53 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKMIŞTI

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından hazırlanan raporda, Güllü’nün 3.53 promil alkollü olduğu, iç organ parçalarında ve mide muhtevasında yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanmadığı tespit edilmişti.

Öte yandan sanatçının kanında düşük doz ağrı kesici, reçeteli olarak kullandığı anksiyete ilacı ve mide koruyucunun bulunduğu da belirtilmişti.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANMIŞTI

Güllü’nün Adli Tıp “kati” raporunda zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı ve yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölümün meydana geldiği ifade edilmişti.

Kaynak: Kanal D

