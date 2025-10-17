Bu Tarihlerde Yola Çıkacaklar Dikkat! Trafiğe Kapatılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı prova ve kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği, alternatif güzergahları duyurdu. İşte tüm ayrıntılar...

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provası ve kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif güzergahları duyurdu. Yollar 19 Ekim ile 29 Ekim saat saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatılacak.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılacak yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek. ​​​​​​​

