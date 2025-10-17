Bursa ve Muğla'da 'Susuzluk' Felaketi! Sofraya Yemek Bile Gelmeyecek

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları tamamen boşaldı. Bodrum'da susuzluk tehlikesi nedeniyle havuzlar dahi boşaltılmıyor. Kuraklığın giderek artmasıyla yaşanan bu durum sadece susuzluğa neden olmakla kalmıyor, tarıma da zarar veriyor. DOĞADER Başkanı Murat Demir, özellikle Bursa'daki mevcut durumun tarım üretimine engel olacağını vurgulayarak "Bu sorun devam ederse, artık sofralarımızda sebze ve meyveleri de göremeyeceğiz" dedi.

Birçok ildeki susuzluk problemi artık ciddi bir tehlike yaratırken, Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarında su kalmadı. Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında 28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.

Durumun vahametine değinen ve kuraklığın tarımı da etkilediğini söyleyen Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Murat Demir, Bursa Ovası’nda yetiştirilen şeftali, armut, incir, kiraz, zeytin, çilek, üzüm, ceviz, Brüksel lahanası, enginar, domates ve fasulye gibi birçok meyve-sebzenin, Türkiye'nin birçok iline gönderilirken, kuraklık devam ederse tarım şehri Bursa'da üretimin sıkıntıya girebileceğini belirtti.

'TARIMDA VAHŞİ BİR SULAMA VAR'

Yaşanan kuraklığın tarımı da etkilediğini söyleyen Murat Demir, "Kuraklık nedeniyle göllerin ve barajların kuruması ciddi tehlike oluşturuyor. Bu sorun önümüzdeki günlerde de devam ederse, artık sofralarımızda, domates, patlıcan ve şeftali gibi sebze ve meyveleri de göremeyeceğiz. Tarım bildiğiniz gibi çok ciddi oranda su ihtiyacı vardır. Burada tabi önlem olarak bu tarımı kullandığı su yöntemi ve sulama biçimlerini değiştirmek gerekiyor. Bursa'da salma sulama dediğimiz o vahşi sulama yapılmaktadır. Bundan vazgeçilip, müdahale edilmelidir. Devlet ve yerel yönetimler desteğiyle çiftçiye, tarım yapanlara, damla sulama ve yağmur sulama yapabilmesi için olanaklar sağlanmalı, teşvikler verilmelidir, destek olunmalıdır" dedi.

Nüfusu 3 milyonu aşan Bursa'da günde 525 bin metreküp su tüketilirken, Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün (BUSKİ) internet sitesinde barajlardaki doluluk oranı yüzde 0,25 olarak paylaşılıyor.

MUĞLA'DA DA KRİZ BÜYÜYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde son aylarda etkisini artıran kuraklık, turistik işletmeleri de su tasarrufu önlemleri almaya yöneltti. Otel yöneticileri, su israfını önlemek amacıyla havuzlardaki suyu muhafaza edip, düzenli bakım ve kimyasal dengeleme çalışmalarıyla sezon başına kadar koruyacaklarını belirtti. 48 otelin katkı verdiği projede turizmciler, tüm işletmelere su tasarrufu çağrısı yaptı.

Bodrum'da 22 otelin su arıtma sistemi konusunda çalışmalarını tamamladığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Bodrum Otelciler Derneği ve Turizm Teknik Müdürleri Derneği Bodrum Şubesi ile 2 yıl önce bir çalışma yapmıştık. Havuz suyunu boşaltmadan gelecek yaza tekrardan kullanıyoruz. 48 otel bu projeye katkı sağladı. Yaşanan su sıkıntısının önüne geçebilmek için tekrar hayata geçireceğiz. Gelecek yaz için bu projeye destek olunmasını istiyoruz. Havuz suyunu boşaltmadan havuz içerisinde gerekli bakımları yaparak havuzdaki suyun gelecek yıl kullanımını sağlıyoruz. Dışarıdan su temini sağladık, bu sorunu otel müşterilerine yaşatmamaya çalıştık. Bunun yanı sıra 22 otel ise denizden su kullanımı konusunda çalışmalarını tamamladı. Bu su hem otelin kullanımı, hem de havuz suyunda kullanılmaktadır" diye konuştu.

'HAVUZLARI BOŞALTMAYIP SONRAKİ YAZ KULLANIYORUZ'

Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Eray Yaşyerli de "Bodrum yaz boyunca yüz binlerce turisti ağırlıyor. Bu konuda artan nüfus ve turizm hareketliliğiyle birlikte su üzerindeki baskılarımız artıyor. Sürdürülebilirlik için havuzlardaki suları boşaltmıyoruz bir sonraki yaz için kullanıyoruz. Havuzumuzun kış boyunca periyodik bakımlarını yapıyoruz. Yer altı kaynaklarının bilincinde olalım. Suyu koruyalım ve bilincinde olalım. Düzenli ve gerektiği gibi kullanalım" dedi.

Kaynak: AA-DHA

