Trafikte Yeni Dönem! O Levhalar Kaldırıldı, Artık Tek Tip Olacak

Türkiye genelinde kara yollarında kafa karıştıran hız levhaları kaldırılarak, hız sınırları tek tip ve net hâle getirildi. Bazı bölgelerde hız limitleri yeniden düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığının 15 Ağustos 2025 tarihli “Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık Genelgesi” kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı ortak çalışmayla iki ayda yaklaşık 20 bin levhayı kaldırdı, yüzlerce bölgede yeni hız limitleri belirledi. Özellikle Karadeniz Yolu başta olmak üzere, yerleşim yeri bulunmayan kesimlerde hızı düşüren ve bitişi belirsiz uyarı levhaları söküldü.

TEK TİP İŞARETLER

Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt'un haberine göre, Türkiye’nin en işlek güzergâhlarından biri olan Karadeniz Yolu’nda sürücüleri cezaya sürükleyen, hızı ani şekilde düşüren levhalar kaldırıldı. Büyük yerleşim yerleri dışındaki karmaşık hız sınırı uygulamalarına son verildi. Gereksiz uyarılar, radar ve EDS sistemleriyle çakışan levhalar tamamen kaldırıldı.

ÜÇ İLDE SADELEŞTİRME

Uygulamanın ilk etapta devreye alındığı Çorum, Kastamonu ve Çankırı’da kapsamlı sadeleştirmeler yapıldı. Çorum’un Osmancık ilçesinde sürücüleri “tuzak” durumuna düşüren radar ve EDS kameraları kaldırıldı. İstanbul-Tosya yönünde 82 km/sa hız sınırını 50 km/saate düşüren levhalar söküldü. Kastamonu’nun Tosya ilçesinde şehir içi sınırı 70 km/saate sabitlendi, Çankırı’nın Atkaracalar ilçesinde ise hız limiti 110 km/saate çıkarıldı. Küçük yerleşim yerlerindeki hız bölgeleri tamamen iptal edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi