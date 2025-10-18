İzmir'de Eğlence Mekanında Tavan Çöktü! 6 Yaralı

Bornova’daki bir eğlence mekanında tavan çöktü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayın nedenine ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanının tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tavanda çökme yaşandı.

Çökme sırasında içeride bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çökme nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Düğün Hazırlığı Sırasında Facia! Tavan Çöktü, 6 Kişi Altında KaldıDüğün Hazırlığı Sırasında Facia! Tavan Çöktü, 6 Kişi Altında KaldıGüncel

İspanya’nın Kalbinde Facia: Otel İnşaatında Bina Çöktü, 4 Ölü, 3 Yaralıİspanya’nın Kalbinde Facia: Otel İnşaatında Bina Çöktü, 4 Ölü, 3 YaralıDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir
Son Güncelleme:
Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki Mesajı: Hakemlerden Sonra En Büyük Sorun Yayıncı Kuruluş! Beşiktaş'tan beIN SPORTS'a Tepki
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! İstanbul, İzmir, Bursa Listede... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı
Fenerbahçe’de Samsun Maçı Sonrası Ortalık Karıştı! Soyunda Odasında Yumruklar Konuşacaktı… Kavganın Neden Çıktığını Açıkladı Soyunma Odasında Kavga! İşte Dev Kavganın Nedeni
Kocaeli'de İş Yeri Kurşunlayan Şüpheliler Yakalandı! Kocaeli'de İş Yeri Kurşunlayan Şüpheliler Yakalandı!
ÇOK OKUNANLAR
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi
Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı
S&P’den Türkiye İçin Sürpriz Karar! S&P’den Türkiye İçin Sürpriz Karar!
Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! İstanbul, İzmir, Bursa Listede... Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı