İzmir'de Eğlence Mekanında Tavan Çöktü! 6 Yaralı
Bornova’daki bir eğlence mekanında tavan çöktü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olayın nedenine ilişkin polis ekipleri soruşturma başlattı.
İzmir’in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanının tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tavanda çökme yaşandı.
Çökme sırasında içeride bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çökme nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.
