İzmir'de Eğlence Mekanında Tavan Çöktü! 6 Yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanının tavanının çökmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tavanda çökme yaşandı.

Çökme sırasında içeride bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çökme nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA