Kocaeli'de bir iş yerini kurşunlayan B.C. ve İ.D. isimli şüpheliler, polis ekiplerince İstanbul’da yakalandı. Şüphelilerin bir suç örgütü adına saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Kocaeli'de İş Yeri Kurşunlayan Şüpheliler Yakalandı!
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 15 Ekim’de bir iş yeri kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir soruşturma başlattı. Polis ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtları ve çevredeki 50 iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek saldırganların B.C. ve İ.D. olduğunu belirledi.

SUÇ ÖRGÜTÜ TESPİTİ

Yapılan çalışmalarda, iki şüphelinin İstanbul’dan Kocaeli’ye gelerek bir suç örgütü adına saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla İstanbul’da yakalanan B.C. ve İ.D., sorgularının ardından Kocaeli’ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

