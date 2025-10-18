Meteoroloji'den İki Bölgeye Sağanak Uyarısı! İstanbul, İzmir, Bursa Listede...

Hafta sonu Marmara ve Ege bölgelerinde sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde hava genellikle parçalı ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, hafta sonunda yurdun kuzeybatı kesimlerinde yağış etkili olacak. Marmara, Ege’nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz’in batısında sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığını açıkladı.

Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli’nde sağanak yağış beklenirken; Ege Bölgesi’nde İzmir ve çevresi yer yer yağışlı, Akdeniz ile İç Anadolu’da ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Batı Karadeniz’de öğle saatlerinden sonra yağışlar etkisini gösterecek, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise hava açık ve güneşli olacak.

