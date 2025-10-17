Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Hafta Sonu Sağanak Geliyor
Meteoroloji, yurdun kuzeyinde yer yer sağanak yağış beklerken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağını bildirdi. Kuzeyde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artması öngörülürken, Marmara ve İç Ege’de sis ve pus görülecek. Hafta sonu ise İstanbul dahil birçok şehirde sağanak bekleniyor. Yağışların en az 4 gün sürmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Hafta sonu ise başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 4 gün kadar etkili olması öngörülüyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bursa: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 23°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.
Afyonkarahisar: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 26°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Manisa: 26°C, parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ: Genel olarak parçalı ve az bulutlu.
Adana: 31°C, parçalı ve az bulutlu
Antalya: 27°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 29°C, parçalı ve az bulutlu
Isparta: 24°C, parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerin yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.
Ankara: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
Çankırı: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 21°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.
Bolu: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Zonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.
Amasya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu
Rize: 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Trabzon: 19°C, parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Kars: 17°C, parçalı ve az bulutlu
Malatya: 22°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 19°C, parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 26°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 26°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 25°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 26°C, az bulutlu ve açık
