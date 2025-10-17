Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Hafta Sonu Sağanak Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya ile Sinop ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın güneyi, İç Ege ve Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmaması öngörülüyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Hafta sonu ise başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 4 gün kadar etkili olması öngörülüyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bursa: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

Afyonkarahisar: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Denizli: 26°C, parçalı ve az bulutlu

İzmir: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Manisa: 26°C, parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ: Genel olarak parçalı ve az bulutlu.

Adana: 31°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 27°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 29°C, parçalı ve az bulutlu

Isparta: 24°C, parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerin yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Ankara: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Çankırı: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir: 21°C, parçalı ve çok bulutlu

Konya: 22°C, parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

Bolu: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Zonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

Amasya: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

Rize: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Trabzon: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Erzurum: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Kars: 17°C, parçalı ve az bulutlu

Malatya: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Van: 19°C, parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 26°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 26°C, az bulutlu ve açık

Mardin: 25°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 26°C, az bulutlu ve açık

