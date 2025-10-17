Tayfun Kahraman İçin AYM'den Hak İhlali Kararı: Resmi Gazete'de Yayımlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Anayasa Mahkemesi (AYM), ‘Gezi Parkı Davası’ kapsamında tutuklu bulunan Tayfun Kahraman hakkında verdiği gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımladı. Yüksek Mahkeme, Kahraman’ın “adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine” karar verdi.

‘HAKKANİYETE UYGUN YARGILANMA HAKKI' VURGUSU

Kararda, özellikle hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiği ifade edildi. Anayasa Mahkemesi, bu ihlalin ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yeniden yargılama yapması gerektiğini bildirdi. Kararın oy çokluğuyla alındığı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili karar

AVUKAT ERSÖZ: YENİDEN YARGILAMA ZORUNLU

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan ceza hukukçusu ve avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda “Gezi Parkı Davası” adıyla bilinen yargılamada, Tayfun Kahraman’ın Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıkladı.

Yüksek Mahkeme Kararında, Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı’ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetti. Bu karar sonrasında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi taraından “Yargılamanın Yenilenmesi Kararı” verilmesi zorunlu.”

