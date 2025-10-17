Emniyetten 'Hakan Tosun' Açıklaması: İki Polis Başmüfettişi Görevlendirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Hakan Tosun'a yönelik saldırının tüm yönleriyle araştırılması için iki polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Emniyetten 'Hakan Tosun' Açıklaması: İki Polis Başmüfettişi Görevlendirildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da gazeteci Hakan Tosun'a yönelik saldırı olayı ile ilgili 2 polis başmüfettişi görevlendirildiğini duyurdu.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ilinde gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Darp Edilerek Öldürülen Hakan Tosun’a Acı Veda! Tabutu ‘Hesabı Sorulacak’ Sloganları ile TaşındıDarp Edilerek Öldürülen Hakan Tosun’a Acı Veda! Tabutu ‘Hesabı Sorulacak’ Sloganları ile TaşındıGüncel
Gazeteci Hakan Tosun Cinayeti Meclis Gündeminde: Bakan Yerlikaya'ya 7 SoruGazeteci Hakan Tosun Cinayeti Meclis Gündeminde: Bakan Yerlikaya'ya 7 SoruSiyaset
Gazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni GelişmeGazeteci Hakan Tosun Cinayetinde Yeni GelişmeGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Hakan Tosun Emniyet Genel Müdürlüğü
Fatih Terim Yeşil Işığı Yaktı! A Milli Takım’ına Rakip Oluyor: İstediği Ücret İse Dudak Uçuklattı Resmen Duyurdular! İşte Alacağı Dev Ücret
Ateşkes Bozuluyor mu? Donald Trump'tan Hamas'a Bir Tehdit Daha Donald Trump'tan Hamas'a Bir Tehdit Daha
Tedesco Aldığı Haberle Yıkıldı! Alman Devinden Fenerbahçe’ye Kara Haber Alman Devinden Tedesco'yu Yıkan Haber
Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor! EYT’yi Kaçıranlar İçin Müjde, Beklenen Tarih Verildi Ve Sonunda Kademeli Emeklilik Geliyor
Ankara Keçiörengücü’ne Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor Barış Alper Piyangosu! Yeni Tesisleri Göz Kamaştırıyor
'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber 'Yabancı Damat'ın 'Memik Dede'sinden Acı Haber
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Kalp Krizi Geçirmişti... Fatih Ürek Entübe Edildi Fatih Ürek Entübe Edildi