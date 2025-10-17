Emniyetten 'Hakan Tosun' Açıklaması: İki Polis Başmüfettişi Görevlendirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Hakan Tosun'a yönelik saldırının tüm yönleriyle araştırılması için iki polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.
EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul ilinde gazeteci Hakan Tosun'a yönelik meydana gelen saldırı olayıyla ilgili olarak olayın tüm yönleriyle araştırılması için 2 Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA