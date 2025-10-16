Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde özel harekat polisi olarak görev yapan Casim Tatlıer, istirahatli olduğu sırada evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine yaptığı müdahalede, Tatlıer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde düzenlenen hendek operasyonlarında yaralanarak gazi unvanı alan Tatlıer’in vefatı, emniyet camiasını ve sevenlerini yasa boğdu.

Tatlıer’in naaşı, yapılan işlemlerin ardından memleketi Çorum’un Osmancık ilçesine getirildi. Cuma namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA