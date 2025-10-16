Ateşkes Bozuluyor mu? Donald Trump'tan Hamas'a Bir Tehdit Daha

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı yeni açıklamada Hamas ile ilgili sert bir uyarıda bulundu. Trump, örgütün silah bırakması gerektiğini vurgulayarak, bu talebin karşılanmaması halinde ellerinde başka seçenek kalmayacağını belirtti.

TRUMP’IN AÇIKLAMASININ SATIR BAŞLARI

Trump, konuşmasında Hamas’ın silahsızlandırılması gerektiğini söyledi ve bu yönde adım atılmaması durumunda ABD’nin harekete geçeceğini ima etti. Mesajını Truth Social hesabından paylaşan Başkan, durumu caydırıcı bir dille özetledi.

HAMAS: KALAN ESİRLER İÇİN ÖZEL ÇABA GEREKİYOR

Hamas yetkilileri, ellerindeki İsrailli esirlerin bir kısmının cenazelerinin kurtarılmaya çalışıldığını ve bunun için özel ekipman ve çaba gerektiğini bildirdi. Ayrıca, ulaşabildikleri esirlerin cenazelerini Uluslararası Kızılhaç Örgütü heyetine teslim ettiklerini açıkladılar.

İSRAİL HAZIRLIK TALİMATI VERDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, olası bir savaşın yeniden başlaması ihtimaline karşı ordudan plan hazırlamasını istedi. Katz’ın talimatı, bölgedeki gerilimin seyrine göre askeri hazırlıkların sürdürüleceğine işaret ediyor.

İsrail’in Gazze’de Hamas’a karşı kullanmak üzere desteklediği ve donattığı bazı çetelere sağladığı para ile silahların Hamas tarafından ele geçirildiği bildirildi. İsrail’in Kanal 12 televizyonunun ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre Tel Aviv yönetimi, çetelere silah, kamyonet ve para transferi yaptı.

Ayrıca bir israil ordusu yetkilisinin sözleri haberle birlikte aktarıldı: "İşin nereye varacağı çok açık olmasına rağmen bu aptal plana aşık oldular."

Haberlerde, ateşkes döneminde Hamas'ın İsrail tarafından desteklenen çetelerin çok sayıda mensubunu yakalayarak etkisiz hale getirdiği, en az 45 kamyonetin, yüzlerce AK-47 uzun namlulu silah ile diğer makineli silahlar, mühimmat, el bombaları ve yüklü miktarda nakit paranın ele geçirildiği belirtildi. Tel Aviv’in, Gazze Şeridi’nde çeteleri Hamas’a alternatif olarak sunabileceğini düşündüğü; ancak bazı grupların kısa sürede çözülüp dağıldığı aktarıldı.

