Trump’tan Hamas'a Gözdağı! 'Söylediğim Anda Savaş Başlar'
ABD Başkanı Trump, Hamas’ın ateşkese uymaması halinde İsrail'e savaş talimatı vereceğini söyledi. Trump, "Hamas ile ilgili ne yaşanıyorsa hızlı bir şekilde düzeltilecek" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada Hamas’ı tehdit etti. CNN’e konuşan Trump, “Hamas ateşkese uymazsa, İsrail benim söylediğim anda savaşa başlar” ifadelerini kullandı.
