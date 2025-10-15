Trump’tan Hamas'a Gözdağı! 'Söylediğim Anda Savaş Başlar'

ABD Başkanı Trump, Hamas’ın ateşkese uymaması halinde İsrail'e savaş talimatı vereceğini söyledi. Trump, "Hamas ile ilgili ne yaşanıyorsa hızlı bir şekilde düzeltilecek" dedi.

Son Güncelleme:
Trump’tan Hamas'a Gözdağı! 'Söylediğim Anda Savaş Başlar'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’deki ateşkese ilişkin yaptığı açıklamada Hamas’ı tehdit etti. CNN’e konuşan Trump, “Hamas ateşkese uymazsa, İsrail benim söylediğim anda savaşa başlar” ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler
ABD Gazze Hamas
Son Güncelleme:
Federasyona Başvuru Yaptılar: Arda Turan’a Büyük Şok! İkinci Lige Gidiyor… Arda Turan’a Büyük Şok! İkinci Lige Gidiyor
WMO’dan Korkutan Rapor: Dünya Turbo Hızda Isınıyor, Artık Zaman Kalmadı! Dünya Turbo Hızda Isınıyor, Artık Zaman Kalmadı!
BM Kemer Sıkıyor! Bütçeye ve Kadroya Neşter BM Kemer Sıkıyor! Bütçeye ve Kadroya Neşter
Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar!
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Alındı! Fatih Ürek Yoğun Bakıma Alındı!
Özlem Çerçioğlu’nu Sinirlendiren Afiş! Acilen İndirilmesi İçin Hem Ekip Hem Vinç Gönderdi Özlem Çerçioğlu’nu Sinirlendiren Afiş! Acilen İndirilmesi İçin Hem Ekip Hem Vinç Gönderdi
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı