BM Kemer Sıkıyor! Bütçeye ve Kadroya Neşter

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2026 bütçesinde maliyetleri kısmaya gidiyor. yüzde 15, personel sayısını ise yüzde 19 azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. “BM80 Girişimi” kapsamında kurumun daha verimli çalışması ve tekrarların ortadan kaldırılması planlanıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, örgütün mali krizde olduğunu belirtti. Guterres, buna yanıt olarak başlattıkları 'BM80 Girişimi' kapsamında 2026 yılı bütçesinde ciddi kesintiler öngördüklerini duyurdu.
Guterres, maliyetlerin yüzde 15, personel sayısının ise yüzde 19 azaltılacağını belirterek, yüksek maliyetli görev istasyonlarının düşük maliyetli bölgelere taşınacağını ve idari platformların New York ile Bangkok’ta birleştirileceğini söyledi.
Bazı personelin görev yerlerinin değişeceğini, bazı görevlerin revize edileceğini, kimi çalışanlarınsa işten çıkarılacağını aktaran Guterres, amacın “BM’nin etkinliğini artırmak ve kaynak israfını bitirmek” olduğunu savundu.
