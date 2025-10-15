BM Kemer Sıkıyor! Bütçeye ve Kadroya Neşter

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2026 bütçesinde maliyetleri kısmaya gidiyor. yüzde 15, personel sayısını ise yüzde 19 azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. “BM80 Girişimi” kapsamında kurumun daha verimli çalışması ve tekrarların ortadan kaldırılması planlanıyor.

Son Güncelleme:
BM Kemer Sıkıyor! Bütçeye ve Kadroya Neşter
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, örgütün mali krizde olduğunu belirtti. Guterres, buna yanıt olarak başlattıkları 'BM80 Girişimi' kapsamında 2026 yılı bütçesinde ciddi kesintiler öngördüklerini duyurdu.

Guterres, maliyetlerin yüzde 15, personel sayısının ise yüzde 19 azaltılacağını belirterek, yüksek maliyetli görev istasyonlarının düşük maliyetli bölgelere taşınacağını ve idari platformların New York ile Bangkok’ta birleştirileceğini söyledi.

Bazı personelin görev yerlerinin değişeceğini, bazı görevlerin revize edileceğini, kimi çalışanlarınsa işten çıkarılacağını aktaran Guterres, amacın “BM’nin etkinliğini artırmak ve kaynak israfını bitirmek” olduğunu savundu.

BM’den Gazze Ateşkesi İçin Kritik Mesaj: 'Acilen Teslim Etmeli'BM’den Gazze Ateşkesi İçin Kritik Mesaj: 'Acilen Teslim Etmeli'Güncel

BM’den Gazze İçin Uluslararası Çağrı: 170 Bin Ton Yardım Hazır, Fonlar YetersizBM’den Gazze İçin Uluslararası Çağrı: 170 Bin Ton Yardım Hazır, Fonlar YetersizDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Birleşmiş Milletler
Son Güncelleme:
Almanya Polonya'ya Savaş Uçağı Gönderecek Almanya Polonya'ya Savaş Uçağı Gönderecek
O İlimizi İşaret Etti! Deprem Uzmanından Uykuları Kaçıracak Uyarı: 3 Fay İçin Zaman Doldu Deprem Uzmanından Uykuları Kaçıracak Uyarı
Federasyona Başvuru Yaptılar: Arda Turan’a Büyük Şok! İkinci Lige Gidiyor… Arda Turan’a Büyük Şok! İkinci Lige Gidiyor
WMO’dan Korkutan Rapor: Dünya Turbo Hızda Isınıyor, Artık Zaman Kalmadı! Dünya Turbo Hızda Isınıyor, Artık Zaman Kalmadı!
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Alındı! Fatih Ürek Yoğun Bakıma Alındı!
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı