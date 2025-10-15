BM’den Gazze Ateşkesi İçin Kritik Mesaj: 'Acilen Teslim Etmeli'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda aksaklıklarla karşılaştıklarını belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Fletcher taraflara ateşkesle ilgili anlaşmadaki sözlerini tutması çağrısında bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan Fletcher, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin Filistinliler, İsrailliler ve bölgedekiler için bir umut olduğunu belirtti.

“SINANIYORUZ”

Anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiğine dikkat çeken Fletcher, "Şimdi, Başkan Trump, BM Genel Sekreteri ve birçok liderin ısrarla vurguladığı ilerlemenin bu aksaklıklardan etkilenmemesini sağlayıp sağlayamayacağımızı görmek için sınanıyoruz” dedi.

Hamas'a, İsrailli esirlerin cesetlerini acilen teslim etmesi için yoğun çaba sarf etmesi çağrısı yapan Fletcher, İsrail'e de söz verdiği üzere haftada binlerce kamyonluk insani yardım akışına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

“ISRAR ETTİK”

Fletcher, "Daha fazla geçiş noktasının açılmasına ve kalan engelleri ortadan kaldırmak için gerçek, pratik ve sorun çözücü bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu kriz boyunca, sivillere yönelik yardımları tutmanın bir pazarlık kozu olmadığı konusunda ısrar ettik” dedi.

Kaynak: AA