BM’den Gazze Ateşkesi İçin Kritik Mesaj: 'Acilen Teslim Etmeli'

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher Gazze ateşkesi için önemli bir açıklama yaptı. Fletcher, Hamas'a İsrailli esirlerin cesetlerini acilen teslim etmesi için yoğun çaba sarf etmesi çağrısı yaptı.

Son Güncelleme:
BM’den Gazze Ateşkesi İçin Kritik Mesaj: 'Acilen Teslim Etmeli'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda aksaklıklarla karşılaştıklarını belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Fletcher taraflara ateşkesle ilgili anlaşmadaki sözlerini tutması çağrısında bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan Fletcher, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin Filistinliler, İsrailliler ve bölgedekiler için bir umut olduğunu belirtti.

“SINANIYORUZ”

Anlaşmanın tam olarak uygulanması gerektiğine dikkat çeken Fletcher, "Şimdi, Başkan Trump, BM Genel Sekreteri ve birçok liderin ısrarla vurguladığı ilerlemenin bu aksaklıklardan etkilenmemesini sağlayıp sağlayamayacağımızı görmek için sınanıyoruz” dedi.

Hamas'a, İsrailli esirlerin cesetlerini acilen teslim etmesi için yoğun çaba sarf etmesi çağrısı yapan Fletcher, İsrail'e de söz verdiği üzere haftada binlerce kamyonluk insani yardım akışına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

“ISRAR ETTİK”

Fletcher, "Daha fazla geçiş noktasının açılmasına ve kalan engelleri ortadan kaldırmak için gerçek, pratik ve sorun çözücü bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Bu kriz boyunca, sivillere yönelik yardımları tutmanın bir pazarlık kozu olmadığı konusunda ısrar ettik” dedi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Çorlu Devlet Hastanesi'nde Patlama! Yürekler Ağızlara Geldi Çorlu Devlet Hastanesi'nde Patlama!
Sadettin Saran Mourinho’yu Fena Bombaladı! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar: Gerçekten Olacak İş Değil! Bu İddia Doğruysa Yer Yerinden Oynar!
Federasyona Başvuru Yaptılar: Arda Turan’a Büyük Şok! İkinci Lige Gidiyor… Arda Turan’a Büyük Şok! İkinci Lige Gidiyor
Manisa’da Sahte İçki Operasyonu! Litrelik Kaçak Alkol Ele Geçirildi Manisa’da Sahte İçki Operasyonu! Litrelik Kaçak Alkol Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
İbrahim Tatlıses'in Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Oteller, Villalar, Lüks Otomobiller… İmparatoru’un Mal Varlığı Say Say Bitmiyor Serveti Sınır Tanımıyor! Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti: 'Hainlerin Hepsini İfşa Edeceğim' Tüm Gözler Ondaydı... Fenerbahçe Başkanı Saran Resti Çekti
Fatih Ürek Kalp Krizi Geçirdi! Yoğun Bakıma Alındı! Fatih Ürek Yoğun Bakıma Alındı!
POS Cihazlarında Büyük Tuzak! Hesap Ödediler, Kendilerini Karakolda Buldular POS Cihazlarında Büyük Tuzak
Bu Detayı Kimse Bilmiyor! Milli Maç Öncesi Protokol Krizi: Hacıosmanoğlu Sinirlenip Yırtıp Attı Milli Maç Öncesi Protokol Krizi! Sinirlenip Yırtıp Attı