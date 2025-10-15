Çorlu Devlet Hastanesi'nde Patlama! Yürekler Ağızlara Geldi

Çorlu Devlet Hastanesi'nin zemin katında patlama meydana geldi. Patlamanın elektrik panosundan kaynaklandığı kaydedildi.

Çorlu Devlet Hastanesi'nde Patlama! Yürekler Ağızlara Geldi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Devlet Hastanesi’nde hastanenin zemin katında bulunan elektrik sigorta panelinde meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Zemin kattan dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Patlamanın ardından zemin kat tahliye edildi.

Çorlu Devlet Hastanesi'nin radyoloji ve morg bölümlerinin bulunduğu zemin katındaki elektrik sigorta panelinde saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamada, zemin kat dumanla kaplandı. Hastanede bulunanlar kısa süreli panik yaşadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi dumanı tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Duman kısa sürede tahliye edilirken, patlamanın meydana geldiği bölümde inceleme başlatıldı.

Yetkililer, kısa süreli paniğe neden olan patlama nedeniyle hastanedeki hizmetlerin aksamadan devam ettiğini söyledi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

