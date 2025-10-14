Trump Hamas'a Parmak Salladı! 'Silah Bırakmazlarsa...'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Hamas ile görüştüğünü ve örgütün silah bırakacağını söyledi. Trump, konuşmasının devamında "Onlar silah bırakmazsa biz onlara bıraktırırız. Benim oyun oynamadığımı biliyorlar” ifadelerini kullandı.

