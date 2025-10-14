Trump Hamas'a Parmak Salladı! 'Silah Bırakmazlarsa...'

ABD Başkanı Trump, Hamas ile görüştüğünü ve örgütün silah bırakacağını savundu. Trump, konuşmasının devamında Hamas'ı tehdit etti.

Trump Hamas'a Parmak Salladı! 'Silah Bırakmazlarsa...'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Hamas ile görüştüğünü ve örgütün silah bırakacağını söyledi. Trump, konuşmasının devamında "Onlar silah bırakmazsa biz onlara bıraktırırız. Benim oyun oynamadığımı biliyorlar” ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler
Donald Trump Hamas
Ve Yılın İmzası Atılıyor! Gol Makinesi Lewandowski Süper Lig’e Geliyor: Havalimanı Dolup Taşacak Gol Makinesi Süper Lig Devine İmza Atıyor
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rusya’ya Gidiyor Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Rusya’ya Gidiyor
Dar Boğazdan Çıkamadılar! Dev Fabrikalar Üretimi Kesti: 350 Bin Çalışan Diken Üstünde Dev Fabrikalar Üretimi Durdurdu
Trump'tan Gazze Açıklaması... 'İşimiz Henüz Bitmedi!' Trump'tan Gazze Açıklaması... 'İşimiz Henüz Bitmedi!'
ÇOK OKUNANLAR
‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerine Tepkiler Peş Peşe Geldi ‘Kızımı Ateist Sevgilisi İçin Reddedebilir Miyim?’ Sorusuna Şok Yanıt! Mustafa Karataş’ın Sözlerin
Adli Tıp 'Kati' Raporu Çıktı: Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu Şarkıcı Güllü'nün Kesin Ölüm Nedeni Belli Oldu
Eşinin Gizli Hesabını Açınca Gerçek Ortaya Çıktı, Hemen İhbar Etti! 400’den Fazla Mağdur Tespit Edildi Eşinin Gizli Hesabını Açınca Gerçek Ortaya Çıktı, Hemen İhbar Etti! 400’den Fazla Mağdur Var
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem Başlıyor: 1 Ocak 2026 Tarihi İtibariyle Devrede Milyonlarca Hane Dikkat! 1 Ocak 2026’dan İtibaren Devrede
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meloni’ye Şakası Dünya Basınında: Herkes Bu Espriyi Konuşuyor