Bakan Tunç Devreye Girdi: Selde Evladını Kaybeden Anneye Verilen Ceza Kaldırıldı

İğneada’daki selde kızını ve damadını kaybeden Safiye Yaşa’ya duruşmada tepki gösterdiği gerekçesiyle verilen 2 günlük disiplin hapsi kaldırıldı. Bakan Tunç’un devreye girmesiyle mahkeme kararından geri adım attı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 2023 yılında yaşanan sel felaketinde, 'Sisli Vadi' adlı bungalov tesisinde tatil yapan 6 kişi hayatını kaybetmişti. Selde doktor kızı ve damadını kaybeden anne Safiye Yaşa, yargı sürecinde adalet arayışını sürdürdü.

Davanın duruşmada mahkeme başkanına tepki gösterdiği gerekçesiyle Safiye Yaşa hakkında 2 günlük disiplin hapis cezası verildi.

REDDİ HAKİM TALEBİ, GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Edinilen bilgilere Safiye Yaşa duruşmada mahkeme başkanına yönelik "reddi hakim" talebinde bulundu. Bu talebin nedeni ise, mahkeme başkanının sanık sandalyesindeki Kırklareli İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile daha önce çekilmiş samimi fotoğraflarının ortaya çıkmasıydı. Yaşa, bu durumun yargı sürecini etkileyeceğini savunarak tarafsızlık ilkesinin zedelendiğini belirtti.

Talep reddedilince, duruşma salonunda gerilim yükseldi. Yaşa'nın bir heyet üyesiyle tartışmasının ardından, mahkeme başkanı hem Yaşa'ya hem de oğluna bağırarak iki günlük disiplin hapsi kararı verdi.

ADALET BAKANI DEVREYE GİRDİ

Kamuoyunda büyük tepki çeken bu karar sonrası devreye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç girdi. Edinilen bilgilere göre, Safiye Yaşa yaklaşık iki hafta önce Bakan Tunç ile Kırklareli ziyareti sırasında görüşmüştü. Bakan, Yaşa’ya doğrudan telefon numarasını vermiş ve herhangi bir sıkıntıda kendisine ulaşabileceğini söylemişti.

Duruşmada yaşananların ardından Safiye Yaşa, doğrudan Bakan Tunç’u arayarak durumu anlattı. Bakan Tunç, Yaşa’yı dinledikten sonra kendisini sakinleştirerek konuyla ilgileneceğini söyledi.

MAHKEME KARARINDAN GERİ ADIM ATTI

Safiye Yaşa'nın avukatı, disiplin hapsi kararının hukuki koşullarının oluşmadığını belirterek mahkemeye itiraz dilekçesi sundu. Aynı mahkeme, kısa süre içinde bu itirazı kabul ederek verdiği karardan geri döndü ve Safiye Yaşa hakkındaki disiplin hapsini kaldırdı.

