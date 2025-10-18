Basın İlan Kurumu’nda Görev Değişimi! Abdulkadir Çay Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Abdulkadir Çay atandı.

Basın İlan Kurumu'nda Görev Değişimi! Abdulkadir Çay Atandı
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlara göre, bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında önemli değişiklikler gerçekleşti. Atamalar kapsamında Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Abdulkadir Çay getirildi.

ABDULKADİR ÇAY KİMDİR?

Abdulkadir Çay, 2000’de Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Gebze Teknik Üniversitesi’nde Yönetim Organizasyon alanında yüksek lisans yaptı. Uzun yıllar özel sektörde dış ticaret uzmanı ve yönetici olarak çalıştı, 25 ülkede pazarlama ve satış faaliyetlerinde bulundu. 2013’te SETA Vakfı’nda Genel Müdürlük görevine getirildi, 2017-2018 yıllarında ise TÜRGEV Genel Müdürü olarak görev yaptı. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Basın İlan Kurumu
