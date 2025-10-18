O Üniversitede Akılalmaz Skandal! Bakan Sanıp Torpil İstedi!

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nde görevli bir akademisyen, eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek sandığı aynı isimli bir avukattan "torpil" istedi. Skandal patlayınca üniversiteden açıklama geldi.

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapan bir akademisyen, eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek ile isim benzerliğine sahip bir avukata Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği için “torpil” talebinde bulunduğu mesajlar gönderdi. Akademisyen, mesajında Cemil Çiçek’in görev yaptığı üniversitede dersler verdiğini hatırlatarak “HSK üyeliği seçiminde tensip buyururlar ve destek olurlarsa sevinirim” yazdı.

O Üniversitede Akılalmaz Skandal! Bakan Sanıp Torpil İstedi! - Resim : 1

Kendisine WhatsApp’tan gelen mesajları gören Ankara Barosu’nda görevli avukat Cemil Çiçek, şaşkınlığını ve tepkisini sosyal medya hesabından paylaştı. Avukat Çiçek, sosyal medya hesabından mesajların ekran görüntülerini yayınlayıp “Kayseri Nuh Hacı Yazgan Üniversitesinden bir akademisyen, beni eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek zannederek telefonuma HSK üyeliği için torpil isteyen mesajlar attı! Beni eski Bakan zannedip telefonuma torpil mesajları atan 3 IQ’lu şahıslar, bu ülkenin üniversitelerinde öğrencilerimize ders anlatıyor! Ey Türk Milleti, bu rezaleti, bu kokuşmuşluğu, bu utanmazlığı görün!” yorumunu paylaştı.

O Üniversitede Akılalmaz Skandal! Bakan Sanıp Torpil İstedi! - Resim : 2
Avukat Cemil Çiçek

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Paylaşım kısa sürede gündem olup tepkiler gelince Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yönetimi bir açıklama yaptı. Üniversitenin Atatürk’ün dava arkadaşı Nuh Naci Yazgan’ın ismini taşıdığı belirtilerek başlanan açıklamada “Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana ülkemize bilimsel katkılar sunmayı, ahlak sahibi, çalışkan, dürüst ve erdemli gençler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. X platformunda yayımlanan mesajlarla ilgili olarak, öğretim üyelerimizden birinin adı geçen hesaba HSK üyeliği için torpil istediği iddia edilmiştir. Söz konusu kişi hakkında idari işlem başlatılmıştır. Bilimden, ahlaktan ve faziletten sapmaya asla izin vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cemil Çiçek HSK
