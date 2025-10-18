CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahmekesi, yarın yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. YSK başvuruyu görüşmek üzere bugün saat 14.00’da toplanacak.

Son Güncelleme:
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP'nin 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığı İstanbul Olağan İl Kongresi için müdahale geldi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrenin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğunu belirterek kongrenin durdurulmasını talep etti.

Mahkeme, yazılı talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na iletti. Yazıda, daha önce kongreyle ilgili alınan tedbir kararına atıfta bulunularak bu karar kaldırılmadan seçim yapılmasının hukuka uygun olmayacağı vurgulandı.

YSK BUGÜN TOPLANIYOR

Mahkemenin talebi doğrultusunda Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. YSK’nın, mahkeme talebini değerlendirmek üzere bugün saat 14.00’te toplanacağı bildirildi.

Benzer bir durum geçtiğimiz ay da yaşanmıştı. Mahkeme, olağanüstü il kongresinin de durdurulmasını istemiş ancak YSK bu talebi reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki hukuki süreç, 8 Ekim 2023’te yapılan kongreyle başladı. Kongrede Özgür Çelik il başkanlığına seçilmişti. Ancak seçim sonrası, “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları gündeme gelmişti. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu iddialar üzerine kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, il başkanlığına ise geçici yönetim kurulunun atanmasına karar verdi.

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Gürsel Tekin kayyım olarak getirildi. CHP yönetimi karara sert tepki gösterdi. Sarıyer’deki il başkanlığı binasında polis ve partililer arasında gerginlik yaşanırken, parti yönetimi binayı kapatarak Bahçelievler’e taşıma kararı aldı.

MAHKEMELER ARASINDA FARKLI KARARLAR

Süreç devam ederken Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davayı esastan reddetti. Buna rağmen İstanbul’daki mahkeme süreci ayrı bir hatta ilerlemeye devam etti.

CHP, yaşanan gelişmeler üzerine İstanbul İl Kongresi’ni 24 Eylül’de olağanüstü olarak toplama kararı almıştı.

CHP İstanbul İl Kongresi'nin Tarihi NetleştiCHP İstanbul İl Kongresi'nin Tarihi NetleştiSiyaset
CHP İstanbul İl Kongre Davası Ertelendi! Gürsel Tekin Görevine Devam EdecekCHP İstanbul İl Kongre Davası Ertelendi! Gürsel Tekin Görevine Devam EdecekGüncel
Mahkemenin Kayyım Gerekçesi Açıklandı! İşte Çarpıcı DetaylarMahkemenin Kayyım Gerekçesi Açıklandı! İşte Çarpıcı DetaylarSiyaset

Kaynak: DHA

Etiketler
CHP CHP İstanbul İl Başkanlığı
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüm Dünyaya Seslendi: 'Her Yatırımcıya Kapımız Açık' 'Her Yatırımcıya Kapımız Açık'
Liselerde Eğitim Süresi Kısalıyor! Rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geldi Rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Masasına Geldi
Milli Takım Kampını Terk Etmişti! Ve Beklenen Açıklama Geldi: Berke Özer İçin Müjdeyi Verdi Kampı Terk Etmişti! Milli Yıldızdan Haber Var
Karadeniz Derbisinde Fırtına Kopacak! Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı Rize'de Trabzonspor'u Ayağa Kaldıran Yasak Kararı
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ustalık Daha Tarihe Karışıyor... Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor Eskiden Her Yıl Ev ve Arsa Aldıran Meslekte Artık Çırak Yetişmiyor
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi
Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı
CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi: YSK Toplanıyor CHP İstanbul İl Kongresi İçin 'Durdurma' Talebi