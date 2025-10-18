Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu

Ankara kulisleri Ali Babacan ile ilgili ortaya atılan iddialarla çalkalanıyor. Meclis açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yan yana fotoğraf veren DEVA liderine, AKP’den ekonomi yönetimi için sürpriz teklif gittiği iddia edildi. Babacan’ın geri dönüş için şartını açıkladığı da öne sürüldü.

Kulisleri Çalkalayan İddia: AKP’den Ali Babacan’a Sürpriz Teklif: Geri Dönüş İçin Şartını Koydu
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM resepsiyonunda yan yana verdiği fotoğrafın yankıları sürerken, Ankara kulislerinden dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Özlem Gürses, Sözcü TV’de katıldığı programda Babacan’a yönelik sürpriz bir teklifin konuşulduğunu aktardı.

"Ali Babacan AK Parti’den ekonomi yönetiminin başına getirilmek için ciddi bir teklif aldı. Babacan bunu düşünüyor” diyen Gürses, teklifin yalnızca ekonomiyle sınırlı olmadığı da belirtti.

'GELİRSEM ŞARTLI DÖNERİM'

Babacan’ın dönüş için iki önemli şartı öne sürdüğünü ifade eden Gürses, “Duyduğum kadarıyla kulislerde şöyle konuşuluyor: Babacan sadece Hazine Bakanlığı'nı değil, Adalet Bakanlığı'nı da istemiş. Gelirsem bu şekilde dönerim; biri diğerinden azade değil, biri olmadığı için diğerini çözemiyorsunuz zaten" demiş. Döner mi, dönmez mi? Kendisi bilir, bu onun açısından ayrı bir konudur. Ama demek ki ekonomide bir arayış var gibi hissediyorum ben” ifadelerini kullandı.

