Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen sürücünün yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Gereği yapıldı” notuyla paylaştığı görüntülerde, ambulansın siren çalmasına rağmen yol vermeyen aracı gösterdi.

Yapılan çalışmalar sonucu sürücü E.A.’nın kimliği tespit edilerek Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı bildirildi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Yerlikaya paylaşımında, yeni Trafik Kanunu Teklifi kapsamında bu tür ihlallerde ehliyetin 30 gün süreyle geri alınacağını, aracın 30 gün trafikten men edileceğini ve tekrar eden ihlallerde ehliyetin tamamen iptal edileceğini belirtti. Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin cezasının yalnızca 993 lira olduğunu hatırlatan Yerlikaya, “Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığını vurgulayarak vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

“Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da sevdiklerimizi hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ambulansa yol vermeyenleri 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim.”

Kaynak: AA