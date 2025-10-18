KKTC'de Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Sandıklar Yarın Açılıyor: 8 Aday Yarışacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi heyecanı dorukta. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) verilerine göre, yarın (19 Ekim 2025) saat 08.00 itibarıyla sandıklar açılacak ve 218 bin 313 kayıtlı seçmen, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta oy kullanma imkanı bulacak. Seçimde 6'sı bağımsız olmak üzere toplam 8 aday, cumhurbaşkanlığı makamı için kıyasıya bir rekabete girecek. Sandıklar akşam saat 18.00'de kapanacak ve oyların sayımı hemen başlayacak.

İŞTE PUSULADAKİ SIRALAMA

Oy pusulasındaki sıralama da netleşti. Pusulada ilk sırada Kıbrıs Sosyalist Partisi adayı Osman Zorba yer alırken, onu Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman, bağımsız adaylar Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler, İbrahim Yazıcı, Hüseyin Gürlek ve mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar izleyecek. Bu seçim, adayların vizyonlarını ve KKTC'nin geleceğini şekillendirecek politikaları halka sunma fırsatı olarak görülüyor.

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NE OLMUŞTU?

KKTC'nin siyasi tarihinde önemli bir yer edinecek bu seçim, adanın 9. Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. 1974 Barış Harekâtı sonrası 20 Haziran 1976'da ilk kez devlet başkanı seçimi yapılmış, o tarihten bugüne kadar Kıbrıs Türk halkı 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti Devlet Başkanlığı ve 8 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için sandığa gitmişti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, son zaferini 2020 seçiminde elde etmişti. 11 Ekim 2020'de yapılan ilk turda hiçbir aday yüzde 50 barajını aşamayınca, yüzde 32,3 oyla lider bitiren Tatar ile yüzde 29,8 oyla ikinci olan Mustafa Akıncı, 18 Ekim'deki ikinci turda karşı karşıya gelmişti. Tatar, yüzde 51,6'lık oy oranıyla galip gelerek KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilmişti. Bu deneyim, Tatar'ın yeniden adaylığında önemli bir referans olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA