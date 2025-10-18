Tır Kontrolden Çıktı, Yemler Yola Saçıldı
Afyonkarahisar Çay ilçesinde kontrolden çıkan bir tır, önünde seyreden traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü ve tır sürücüsü yaralanırken, traktörün römorkunda taşıdığı yaklaşık 2 ton hayvan yemi çevreye saçıldı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.
Afyonkarahisar'da Çay ilçesi girişinde kaza meydana geldi. B.Ç., idaresindeki 42 GT 097 plakalı tır sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde seyreden B.Ö.'nün kullandığı 03 AIA 836 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.
Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada traktörün römorkunda taşıdığı yaklaşık 2 ton hayvan yemi ise römorkun devrilmesi sonucu çevreye saçıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
