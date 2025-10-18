Tır Kontrolden Çıktı, Yemler Yola Saçıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afyonkarahisar'da Çay ilçesi girişinde kaza meydana geldi. B.Ç., idaresindeki 42 GT 097 plakalı tır sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde seyreden B.Ö.'nün kullandığı 03 AIA 836 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazada traktörün römorkunda taşıdığı yaklaşık 2 ton hayvan yemi ise römorkun devrilmesi sonucu çevreye saçıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA