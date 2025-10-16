Türkiye’de Havası En Kirli İller Belli Oldu! Bir Yılda 62 Bin Kişi Öldü! Soluduğumuz Hava Değil Zehir

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun 2024 yılına ait raporu, Türkiye’de hava kirliliğinin geldiği tehlikeli boyutu gözler önüne serdi. Rapora göre geçen yıl 62 bin kişi hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

HAVA KİRLİLİĞİ EKONOMİYE 138 MİLYAR DOLAR ZARAR VERİYOR

Raporda, ısınma kaynaklı yakıt kullanımı, egzoz gazı ve durgun rüzgar gibi etkenlerin kirliliğin başlıca nedenleri arasında yer aldığı belirtildi. Hava kirliliğinin Türkiye ekonomisine yıllık 138 milyar dolarlık zarar verdiği açıklandı.

Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, 2024 yılında partikül madde (PM) kirliliği nedeniyle 62 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Kentleşmenin planlı ilerlemesi halinde bu bedel hızla düşürülebilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği değerlere yaklaşmak, hem yaşam kaybını hem de ekonomik maliyeti azaltır” dedi.

HAVASI EN KİRLİ ÜÇ ŞEHİR BELLİ OLDU

Raporda, Türkiye’nin havası en kirli şehirleri Iğdır, Erzincan ve Kütahya olarak sıralandı. İstanbul ve Ankara’da ise hava kalitesi “hassas” düzeyde ölçüldü.

HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Hava kirliliğini azaltmak için uzmanlar, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde etkili adımların atılması gerektiğini vurguluyor. En başta kömür ve fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, şehirlerde yeşil alanların artırılması ve toplu taşımanın teşvik edilmesi gerekiyor.

Ayrıca, sanayi tesislerinde filtre sistemlerinin düzenli olarak denetlenmesi, binalarda enerji verimliliği ve yalıtım çalışmalarının artırılması da büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre, planlı kentleşme ve temiz enerji yatırımları sayesinde hem hava kalitesi iyileştirilebilir hem de hava kirliliğine bağlı ölümler büyük ölçüde azaltılabilir.

Kaynak: NTV