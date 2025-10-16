Türkiye’de Havası En Kirli İller Belli Oldu! Bir Yılda 62 Bin Kişi Öldü! Soluduğumuz Hava Değil Zehir

Türkiye’nin havası alarm veriyor! Temiz Hava Hakkı Platformu’nun raporuna göre sadece bir yılda 62 bin kişi kirli hava yüzünden yaşamını yitirdi. Peki Türkiye’nin havası en kirli şehirleri hangileri? İşte detaylar...

Son Güncelleme:
Türkiye’de Havası En Kirli İller Belli Oldu! Bir Yılda 62 Bin Kişi Öldü! Soluduğumuz Hava Değil Zehir
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temiz Hava Hakkı Platformu’nun 2024 yılına ait raporu, Türkiye’de hava kirliliğinin geldiği tehlikeli boyutu gözler önüne serdi. Rapora göre geçen yıl 62 bin kişi hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

HAVA KİRLİLİĞİ EKONOMİYE 138 MİLYAR DOLAR ZARAR VERİYOR

Raporda, ısınma kaynaklı yakıt kullanımı, egzoz gazı ve durgun rüzgar gibi etkenlerin kirliliğin başlıca nedenleri arasında yer aldığı belirtildi. Hava kirliliğinin Türkiye ekonomisine yıllık 138 milyar dolarlık zarar verdiği açıklandı.

Türkiye’de Havası En Kirli İller Belli Oldu! Bir Yılda 62 Bin Kişi Öldü! Soluduğumuz Hava Değil Zehir - Resim : 1
Rapora göre geçen yıl 62 bin kişi hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, 2024 yılında partikül madde (PM) kirliliği nedeniyle 62 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, “Kentleşmenin planlı ilerlemesi halinde bu bedel hızla düşürülebilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği değerlere yaklaşmak, hem yaşam kaybını hem de ekonomik maliyeti azaltır” dedi.

HAVASI EN KİRLİ ÜÇ ŞEHİR BELLİ OLDU

Raporda, Türkiye’nin havası en kirli şehirleri Iğdır, Erzincan ve Kütahya olarak sıralandı. İstanbul ve Ankara’da ise hava kalitesi “hassas” düzeyde ölçüldü.

Türkiye’de Havası En Kirli İller Belli Oldu! Bir Yılda 62 Bin Kişi Öldü! Soluduğumuz Hava Değil Zehir - Resim : 2
Türkiye’nin havası en kirli şehirleri Iğdır, Erzincan ve Kütahya olarak sıralandı.

HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Hava kirliliğini azaltmak için uzmanlar, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde etkili adımların atılması gerektiğini vurguluyor. En başta kömür ve fosil yakıt yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, şehirlerde yeşil alanların artırılması ve toplu taşımanın teşvik edilmesi gerekiyor.

Ayrıca, sanayi tesislerinde filtre sistemlerinin düzenli olarak denetlenmesi, binalarda enerji verimliliği ve yalıtım çalışmalarının artırılması da büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre, planlı kentleşme ve temiz enerji yatırımları sayesinde hem hava kalitesi iyileştirilebilir hem de hava kirliliğine bağlı ölümler büyük ölçüde azaltılabilir.

Avrupa’nın En Güçlü Orduları Değişti: Türkiye’nin Yeri Dikkat Çekti! İşte Yeni Askeri Güç ListesiAvrupa’nın En Güçlü Orduları Değişti: Türkiye’nin Yeri Dikkat Çekti! İşte Yeni Askeri Güç ListesiYaşam

TasteAtlas Dünyanın En İyi Tatlılarını Açıkladı! Listeye Türkiye’den 4 Lezzet GirdiTasteAtlas Dünyanın En İyi Tatlılarını Açıkladı! Listeye Türkiye’den 4 Lezzet GirdiYaşam

Dünyanın En Havalı Mahalleleri Açıklandı! Zirvede Bakın Neresi VarDünyanın En Havalı Mahalleleri Açıklandı! Zirvede Bakın Neresi VarYaşam

Kaynak: NTV

Etiketler
Türkiye
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Ayrılık Depremi! Mourinho’nun Yıldızıydı Tedesco Kapının Önüne Koydu: Sadettin Saran Resmen Onayladı Deprem! Fenerbahçe'de Bir İsim Daha Yolcu
Avrupa’da Türkçe İsim Modası! Fransızlar Bebeklerine Bu İsmi Vermeye Başladı Avrupa’da Türkçe İsim Modası! O İsim Rekor Kırdı
Flört Aşamasında Bu Erkeklerden Uzak Durun! Uzmanlar 4 'Kırmızı Bayrak' Erkek Tipini Açıkladı! İlişkiyi Zehir Ediyorlar Bu Erkeklerden Kaçın! İlişkiyi Zehir Ediyorlar
TFF 3. Lig Ekibinde Skandal! Teknik Direktör İsyan Etti: İhanetin Fotoğrafı! TFF 3. Lig Ekibinde Skandal!
ÇOK OKUNANLAR
Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi Gram Altın Aldı Başını Gidiyor! Böylesi Hiç Görülmedi
Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı Okul Gezisi Felakete Döndü! 28 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
Sigaraya Zam Şoku: En Ucuzu 95 TL Oldu Sigaraya Zam Şoku
Akdeniz'de Korkutan Deprem Akdeniz'de Korkutan Deprem
Savunma Bakanı Orduya Talimat Verdi: İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor? İsrail, Gazze'de Ateşkeste Geri Adım mı Atıyor?