Bodrum'daki Otele Böyle Çöktüler: 25 Milyon Euro Verip 60 Milyon Euro İstediler...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SBK Holding ve UNICO Sigorta’nın Bodrum Torba’daki 75 bin metrekarelik turizm arazisinin “üst hakkı”nı devralarak 35 milyon euro haksız kazanç elde ettiği iddialarını araştırıyor.

Olay, 2019 sonunda mali sıkıntıya giren Ufuk Turizm’in Sezgin Baran Korkmaz’dan aldığı 25 milyon euroluk borcun teminatı olarak araziyi göstermesiyle başladı. UNICO Sigorta’nın borcu kısa sürede iki katına çıkararak hem nakit ödeme hem de otelin üst kullanım hakkı üzerinden ek taahhüt talep ettiği ortaya çıktı.

Soruşturma belgelerinde, 10 milyon euro tutarında 4 çekin "geri ödeme görünümü" yaratmak amacıyla düzenlendiği, fakat fiili ödeme yapılmadığı, bu durumun tefecilik suçunu gizlemeye yönelik olduğu belirtildi.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberinde yer alan iddialara göre, UNICO Sigorta, elde ettiği üst hakkı Bodrum Otel İşletmeleri A.Ş., Free Petrol Ürün Paz. Tic. Ltd. Şti., META Solution GmbH (Avustralya) ve WL Hospitality Inc. (ABD) şirketlerine devretti. Bu devirlerin Ufuk Turizm’in bilgisi dışında gerçekleştiği öne sürüldü. Ayrıca, sigortacılık mevzuatına aykırı faaliyetler nedeniyle SEDDK’ya şikayette bulunuldu ve mağdur şirketin talebi üzerine taşınmazın devrinin engellenmesi amacıyla kayyım atandı.

Soruşturma kapsamında Sezgin Baran Korkmaz, Cihan Ekşioğlu ve UNICO Sigorta yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. TMSF ise otel ve ilgili şirketlere kayyım olarak atanarak yönetimi devraldı.

Kaynak: Sabah