Özgür Özel'den Amsterdam'da Kritik Açıklamalar: ‘İktidarı Eleştiren Kim Varsa Gözaltına Alınıyor’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki demokrasi ve insan hakları ihlalleri olduğunu belirtti.

Ünlü isimlere yapılan operasyona değinen Özel, “Türkiye'de iktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor, tutuklanıyor” dedi. CHP’li belediyelere yönelik baskılar üzerinden iktidarı sert sözlerle eleştiren Özel, “Teslim olmuyoruz” dedi. Avrupa’daki bazı sol partilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişki kurmak uğruna yaşananları görmezden geldiğini söyledi. Özel, “Türkiye’de sol yükseliyor, Erdoğan ilk kez ikinci parti oldu” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bir demokrasi sınavından geçtiğini vurgulayan Özel, yaklaşan seçimlerde otokrasi ile demokrasinin oylanacağını söyledi.

‘ÜNLÜLERİN HEPSİNE BÜYÜK BİR İTİBAR SUİKASTI YAPTILAR’

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle;

"Ülkemiz, uluslararası alanda birçok kritik sorunun ya tam merkezinde, ya yanı başında. Öte yandan da biraz önce söylendiği Giacomo’nun da bahsettiği gibi demokratik değerlerin savunulması için Türkiye’de büyük bir mücadele vermek durumundayız. Çünkü Türkiye’de demokrasi, insan hakları, seçme ve seçilme hakkı saldırı altında. Böyle bir günde Türkiye ile dayanışma göstermek üzere bu söz hakkını bize verdiğiniz, bizi dinlediğiniz, dün Ekrem Başkan’ın mesajını dinlerken ayakta dakikalarca alkışlayarak gösterdiğiniz dayanışma için ve sıcak karşılamanız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye’de demokrasi saldırı altında ve yalnızca partimize yönelik saldırılar ile Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması değil mesele. Türkiye’de iktidarı rahatsız eden gazeteciler, aydınlar, sendikacılar, iş insanları; iktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve iddianamesi çıkana kadar, normalde o suçtan ceza alsa bile bir gün bile hapis yatmayacakken aylarca içeride tutuluyor. Adeta bir ön infaza muhatap oluyor. Daha geçen hafta iktidara muhalif olan bütün sanatçıları sabahın 06.00’sında polisle toplayıp, zorla idrar tahlili, kan tahlili, saç tahlili yapıp ‘Uyuşturucu kullanıyor’ dediler. İçlerinden birkaçının tahlil sonucu böyle çıkacaktır ama geri kalan hepsine büyük bir itibar suikastı yaptılar. Kendilerini rahatsız eden kim varsa saldırmaktan çekinmiyorlar.

‘BİZE KATİLLER SALDIRIYOR’

Burada kardeş partilerimizin gösterdiği dayanışma inanılmaz. Hem Pedro liderliğinde Sosyalist Enternasyonal, hem PES ilk baştan itibaren çok büyük bir dayanışma gösterdi. Ancak bazı kardeş partilerimizin bu dayanışmanın gerisinde durması ve Erdoğan ile bir takım ilişkiler kurmak için bu belki de son 50 yılın en büyük hak ihlallerinin yaşandığı bir Avrupa ülkesinde yaşananlara mesafeli durmalarını anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu kadarını söyleyeyim, geri kalanını kapalı toplantılarda konuşuyoruz zaten. Bunun dışında belirtmek istediğim bir şey var. 17 belediye başkanımız tutuklu, partimizin kurumsal kimliği saldırı altında. Seçildiğimiz kongreleri iptal edip yerimize kayyımlar atamaya çalışıyorlar. Binalarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Sokak ortasında bizlere kendi evlatlarını öldürmüş katiller saldırıyor, iki ay sonra tekrar serbest bırakılıyor filan. Gençler baskı altında. Ama sanmayın ki Türkiye’de bu kötü gidişat sonunda kaybediyoruz.

‘TESLİM OLMUYORUZ’

Avrupa’nın genelinin, dünyanın genelinin aksine yaşanan bütün bu kaotik ortamda Türkiye’de aşırı sağ değil, sosyal demokrasi, sol yükseliyor. 48 yıl sonra, partimiz ilk kez 1,5 yıl önce birinci parti oldu. Erdoğan partisini kurduğu günden beri ilk kez ikinci parti oldu. Yerel seçimlerde belediyelerin yüzde 65’ini kazandık. 1,5 yıldır bütün anketlerde oyumuz yüzde 38’di yerel seçimlerde, Erdoğan’ın üç puan önündeydik. Şu anda yüzde 41’le yedi puan önündeyiz. Bir Türkiye modeli ile gençleri, işçileri, mağdur olan herkesi örgütleyen, sokağa davet eden; hafta içi çarşamba akşamı İstanbul’da, İstanbul tarihinin en kalabalık, 100 binlik mitinglerini yapan; milyonlarla hafta sonu mitingleri yapan bir sürecin içindeyiz. İnanın ki teslim olmuyoruz. Sandığa ve geleceğine sahip çıkanlar son yerel seçimlerde yüzde 86’lık bir katılımla sandık başına gitti. Yani Türkiye sahip olduğu, sevdiği her şeyini bu günlerini borçlu olduğu sandığı bırakmıyor. Aslında sandığa sarılıyor. Bize sarılıyor.

‘TÜRKİYE’DE SEÇİMLER REFERANDUM OLACAK’

Türkiye’de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Otokrasi mi, demokrasi mi? Türkiye’de yapılacak seçimler bir referandum olacak. Otokratların bir arada olduğu koalisyonun bir parçası olan Türkiye mi? Avrupa’nın bir parçası olan Türkiye mi? Biz Türkiye’nin demokratik Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini ve hep birlikte başarmamız, kazanmamız, güven içinde, barış içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ukrayna’yla ve Filistin’le en derin dayanışmalarımızı ifade ediyorum. Buna ilave olarak dün akşamki yemekte hem Filistin’den hem İsrail’den ilericileri dinledik. Bugün burada bu kürsüde her iki sesi de dinledik. Her türlü düşmanlığın karşısındayız, barışın yanındayız. Ve şunu biliyoruz, dünyanın bütün demokratları hep birlikte başaracağız. Türkiye’deki en önemli sloganımız Bertolt Brecht’ten: ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.’ Hepinize saygıyla selamlıyorum."

Kaynak: Haber Merkezi