Karaman’da Yaya Kadına Otomobil Çarptı

Karaman’ın Hamidiye Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlara neden oldu. İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde, bugün (18 Ekim 2025) öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, M.K. yönetimindeki 27 P 2314 plakalı otomobil, aniden yola çıkan M.G. adlı kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

M.G.’nin tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Otomobil sürücüsü M.K.’nin ifadesine başvurulurken, Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA